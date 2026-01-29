Alianza Lima volvió a ser protagonista en el mercado de pases con un anuncio que venía generando expectativa entre los hinchas, en medio de días movidos dentro y fuera de la cancha. Con la temporada ya a punto de iniciar y la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el club de La Victoria buscaba cerrar su plantel con un nombre que aporte liderazgo y experiencia. En ese contexto, la dirigencia aceleró gestiones para reforzar una zona clave del equipo. La necesidad de sumar jerarquía en el mediocampo se volvió prioritaria para Pablo Guede. Finalmente, el anuncio de Esteban Pavez llegó y confirmó lo que ya se venía manejando en el entorno blanquiazul.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la incorporación del mediocampista chileno Esteban Pavez, quien llega procedente de Colo Colo para convertirse en el último refuerzo extranjero del club. El volante de 35 años arriba a Matute con el cartel de referente y con una trayectoria que lo respalda.

El propio club le dio la bienvenida con un mensaje que remarcó el perfil del jugador: “Bienvenido a casa, Esteban Pavez. Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos”. Una presentación que dejó en claro el rol que se espera que cumpla dentro del plantel.

Alianza Lima oficializó a Esteban Pavez como nuevo refuerzo para el 2026 | Foto: Alianza Lima

Detrás de esta operación también aparece la mano directa de Pablo Guede. El técnico argentino fue clave en la llegada del volante, ya que lo conoce de etapas anteriores tanto en Colo Colo como en Club Tijuana. Esa confianza mutua fue determinante para que Pavez aceptara el desafío de llegar al fútbol peruano.

El mediocampista pasó satisfactoriamente las evaluaciones médicas y luego se dirigió a Matute para firmar su contrato, el cual será por dos temporadas. De esta manera, Alianza completa una de las plazas de extranjeros con un futbolista que llega con perfil de líder y voz de mando en el vestuario.

En sus primeras palabras tras arribar al país, Pavez dejó ver su entusiasmo por este nuevo reto. “La verdad que vengo con mucha expectativa. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado de estar acá”, señaló a su llegada, mostrando disposición para integrarse rápidamente al grupo.

Su fichaje también responde a la necesidad del club de reforzar el mediocampo con un volante de contención con recorrido, experiencia internacional y capacidad para ordenar al equipo. En el entorno íntimo consideran que Pavez puede convertirse en una pieza clave tanto en la Liga1 como en la Copa Libertadores.

Además, el chileno no viajó con la delegación para el inicio del Torneo Apertura y permanecerá en Lima afinando su puesta a punto. La idea del comando técnico es que llegue en óptimas condiciones para los próximos partidos, especialmente pensando en el debut internacional.

Con una amplia trayectoria en clubes como Colo Colo, Athletico Paranaense, Al-Nasr y Club Tijuana, Esteban Pavez arriba a La Victoria con la misión de aportar equilibrio, liderazgo y experiencia. Alianza Lima, por su parte, cierra así un fichaje que busca fortalecer al equipo en un año donde los objetivos están claramente puestos tanto a nivel local como continental.

