La madrugada limeña recibió al último refuerzo extranjero que completará la plantilla de Alianza Lima para la temporada 2026, cerrando así el mercado de pases en La Victoria. Esteban Pavez pisó suelo peruano con la maleta cargada de ilusiones y una confesión que entusiasma al pueblo blanquiazul, pues su arribo responde directamente a la confianza ciega en el proyecto deportivo liderado por su compatriota. El volante chileno no escatimó elogios para Pablo Guede, a quien calificó sin dudar como el mejor estratega de su carrera, asegurando que la presencia del técnico fue determinante para aceptar el desafío de jugar en la Liga 1 y buscar la gloria en Matute.

El mediocampista aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez durante las primeras horas de este jueves, mostrándose dispuesto a declarar pese al cansancio del viaje. Su llegada genera un impacto inmediato en el plantel, pues se trata de un jugador de jerarquía probada que viene a ocupar un puesto clave en la columna vertebral del equipo para afrontar el torneo local y la competencia internacional.

La relación con el entrenador fue el factor fundamental para concretar su fichaje, algo que el propio jugador se encargó de resaltar ante los micrófonos de la prensa. “Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran técnico y estoy muy motivado de llegar acá”, confesó Pavez, dejando en claro que la química con el estratega facilitará su adaptación.

Esteban Pavez. (Foto: Getty Images)

La admiración hacia el DT argentino es total y se remonta a sus exitosas etapas previas trabajando juntos en el fútbol sureño. “Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho”, sentenció el volante mapochino, confirmando que conoce a la perfección la intensidad y el sistema táctico que se busca implementar este año.

Pavez también recordó sus experiencias previas jugando en Lima, haciendo una comparación sobre las localías que cayó muy bien en la afición victoriana. “Jugué primero en el Estadio Nacional y después en Matute, me gustó mucho más porque es muy parecido al ambiente en Santiago”, comentó.

Esteban Pavez enfrentó en más de una ocasión a Alianza Lima (Foto: Getty Images)

El ambiente que se vive en el Alejandro Villanueva fue un incentivo extra para aceptar la propuesta de mudarse a Perú y vestir estos colores. “Me motiva mucho porque hay un gran equipo y por eso estoy acá”, agregó, demostrando que conoce la exigencia que implica llegar a un club grande que tiene la obligación de pelear el título.

Sobre lo que ofrecerá dentro del campo de juego, el chileno fue pragmático y prometió entrega total desde el primer minuto que le toque sumar. “Acá no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida y voy a dar todo por el equipo”, aseguró, perfilándose como el nuevo motor de marca y salida del mediocampo.

Tras su llegada, el futbolista se someterá hoy mismo a los rigurosos exámenes médicos de rigor antes de estampar su firma en el contrato. Una vez superada esta etapa administrativa, se integrará de inmediato a los entrenamientos para ponerse a la par de sus compañeros y quedar listo para su posible debut oficial.

