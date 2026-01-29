La larga espera terminó para millones de suscriptores que temían quedarse fuera de la fiesta del fútbol nacional en esta nueva temporada. Tras días de intensos rumores y ansiedad, Movistar TV hizo oficial que la pelota seguirá rodando en sus pantallas gracias a una alianza estratégica que permite la incorporación de L1 Max a su parrilla de contenidos. De esta manera, la operadora garantiza que sus usuarios podrán ver el 100% de los partidos de la Liga 1 2026 tras la desaparición de la señal de GOLPERU, y lo mejor de todo para el bolsillo del hincha es que traerá un gran beneficio adicional.

Para dar el gran anuncio, la compañía de telecomunicaciones lanzó una creativa pieza audiovisual protagonizada por figuras icónicas de nuestro balompié. El primero en aparecer fue Roberto Mosquera, actual DT de Sport Huancayo, quien tocó el timbre de una casa junto a los técnicos de la empresa española con la frase: “Venimos por la instalación”, simbolizando la llegada del nuevo servicio a los hogares peruanos.

La sorpresa continuó con la aparición de Pablo Bengoechea, quien destacó la integralidad del nuevo plan ofrecido. “Tres servicios diferentes, maestro. Por Movistar tienes el plantel completito”, exclamó el uruguayo, haciendo referencia al paquete que ahora incluye fútbol en vivo y plataformas de entretenimiento, reforzando la idea de que el fanático no se perderá ningún detalle del campeonato.

La Liga 1 tomará las pantallas de Movistar nuevamente en este 2026. (Foto: Composición GEC)

Aunque inicialmente se pensaba que sería un reemplazo simple de GOLPERU —que tenía los derechos de la ‘U’ y Boys en 2025—, la cobertura será mucho más amplia. El canal de 1190 Sports y la FPF ocupará dos señales distintas en la parrilla para asegurar la transmisión simultánea, ubicándose en los canales 11 y 14 para definición estándar, y en el 711 y 714 para la alta definición (HD).

Los hábitos de consumo modernos tampoco han sido ignorados, pues todo el torneo podrá seguirse también vía streaming. A través de la aplicación Movistar TV App (antes Movistar Play), los hinchas podrán ver los encuentros en tablets, celulares o laptops, asegurando que la pasión por el torneo doméstico esté disponible en cualquier lugar con conexión.

¿Cuánto costará y cuándo empezará a verse?

El punto más celebrado del anuncio es, sin duda, el alivio económico para el abonado. Contrario a los temores de un aumento de precio, se confirmó que L1 Max estará incluido sin costo adicional en los paquetes existentes. Además, este beneficio viene acompañado de una suscripción gratuita a Disney Plus, sumando valor para toda la familia más allá de lo deportivo.

“El fútbol vuelve a casa y sin costo adicional. El 100% de los partidos de la Liga 1 llega a Movistar TV... Más deporte y entretenimiento para nuestros clientes. Seguimos avanzando”, fue el mensaje publicado en sus redes oficiales, sellando una jugada comercial que busca fidelizar a sus clientes.

No hay tiempo que perder, pues la transmisión se activa de inmediato con el pitazo inicial del campeonato. Los usuarios podrán sintonizar la señal a partir de este viernes 30 de enero para la fecha 1 del Torneo Apertura, que se inaugura con el vibrante choque entre Alianza Lima y Sport Huancayo, marcando el debut de esta nueva era televisiva.

Alianza Lima vs Sport Huancayo será el primer partido que se transmitirá de la Liga 1, también por Movistar. (Foto: Alianza Lima)

