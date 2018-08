Alianza Lima: Pablo Bengoechea hizo extensiva su incomodidad en plena entrevista [VIDEO]

A Pablo Bengoechea se le puede criticar muchas cosas, menos la actitud guerrera con la que salen sus equipos al terreno de juego. Y así lo hizo saber el técnico de Alianza Lima en una entrevista, en la que analizó los errores puntuales que cometió para no poder alzar el título del Torneo Apertura.

“Yo no analizo la actitud del equipo, porque es 100% buena. Aquí ocurre una cosa. Cuando no se logran los resultados, es porque el fútbol es así. Hay que dejar de hacer comentarios fáciles o con poco razonamiento, cuando se dice que un equipo no metió, cuando perdió”, dijo Pablo Bengoechea a Movistar Deportes.

En ese sentido, el técnico de Alianza Lima evidenció su incomodidad por los fallos arbitrales que cometió José Mendoza, en el choque ante UTC. En aquel encuentro, el juez le anuló dos goles legítimos al cuadro íntimo.

Es preciso señalar que Alianza Lima peleó hasta las últimas fechas por apoderarse del Torneo Apertura. Los de Pablo Bengoechea solo perdieron un partido de local, por el Torneo Descentralizado, y fue precisamente ante el cuadro de Franco Navarro.

Por otro lado, Alianza Lima buscará ser protagonista en el Torneo Clausura, para aspirar a jugar la final del Torneo Descentralizado. Los íntimos chocarán contra Sport Rosario en Matute, este domingo