El empate sin goles entre Alianza Lima y Alianza Atlético dejó más dudas que certezas en lo futbolístico, pero también una escena que no pasó desapercibida para los hinchas. En pleno segundo tiempo, las cámaras captaron un intercambio entre Pablo Guede y Federico Girotti que rápidamente generó comentarios en redes sociales. Los gestos, el tono y la reacción posterior alimentaron distintas interpretaciones. En medio de un presente exigente para el club, cualquier detalle toma otra interpretación. Por eso, ya de regreso a Lima, el propio entrenador decidió salir al frente para explicar qué ocurrió realmente en ese momento que muchos calificaron como “tenso”.
El protagonista fue Pablo Guede, quien durante el compromiso dio indicaciones en tono alto a Federico Girotti. La escena se dio alrededor del minuto 71, cuando el marcador seguía 0-0 y el equipo buscaba con urgencia el gol.
Según se pudo escuchar en la transmisión, el DT pidió al atacante que se abriera un poco más y no se cerrara tanto junto a Paolo Guerrero. Sin embargo, el gesto del delantero fue interpretado por algunos como una respuesta incómoda, lo que encendió las especulaciones sobre un posible cruce.
Nota en desarrollo
