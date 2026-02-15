Alianza Lima no pasó del empate sin goles ante Alianza Atlético en el Estadio Mansiche y volvió a dejar dudas en el arranque del Torneo Apertura 2026. El equipo de Pablo Guede llegaba con la necesidad de sumar de a tres, sobre todo después del golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores en fase temprana. En Trujillo tuvo momentos de dominio, generó situaciones y controló largos pasajes del encuentro, pero no logró traducir eso en el marcador. La falta de contundencia volvió a ser protagonista y encendió el debate entre los hinchas. Tras el partido, el técnico argentino tomó la palabra y dejó un análisis que generó comentarios por la forma en que evaluó el desarrollo del juego.

En conferencia de prensa, Pablo Guede consideró que su equipo fue superior en varios tramos del compromiso. Si bien aceptó que el resultado deja un sabor amargo, sostuvo que el trámite fue favorable a los íntimos, especialmente en lo físico y en la intensidad mostrada durante los 90 minutos.

“Todos los equipos son competitivos. Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate porque tuvimos ocasiones para concretarlas. Creo que terminamos siendo superiores al rival imponiéndonos desde la parcela física, pero hay que mejorar en los últimos metros de la cancha”, manifestó el entrenador.

El argentino insistió en que el problema no estuvo en la generación de juego ni en la actitud del plantel. Desde su mirada, el equipo mostró intención, presión alta y dominio territorial, pero volvió a fallar en el momento decisivo, cuando debía definir las jugadas creadas.

“Vos podés correr, podés hacer un montón de cosas bien, pero si en los últimos metros no estás fino, que es lo que nos está pasando, terminás empatando”, agregó, dejando claro cuál es el punto que más le preocupa en este inicio de temporada.

Guede también defendió el rendimiento general en el torneo local, recordando que el equipo ha sumado siete puntos en tres fechas y que ya disputó dos encuentros en condición de visitante, algo que según explicó no es menor en este arranque.

“En el torneo local tenemos siete puntos con dos partidos de visitante. Hay que seguir trabajando, esto es largo”, sostuvo, bajando el dramatismo y apelando a la paciencia en un campeonato que recién empieza.

Además, el técnico detalló los factores que influyeron en la conformación del once ante Alianza Atlético. Explicó que la seguidilla de partidos y las molestias físicas condicionaron algunas decisiones, más allá de lo estrictamente táctico.

“Son tres ítems: el tema de las lesiones, que es lo más importante; el jugar miércoles y domingo; y el tema táctico. Ahora que tenemos semana limpia, lo primero es recuperar a los jugadores”, explicó ante los medios.

Las declaraciones del entrenador llegan en medio de cuestionamientos por parte de un sector de la hinchada, que esperaba una reacción más contundente tras la eliminación internacional. Guede, sin embargo, defendió el proceso, resaltó que el equipo “quiere y va” y dejó claro que el gran pendiente sigue siendo la eficacia en los últimos metros, un aspecto que deberán corregir si quieren pelear el título.

