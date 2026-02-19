El ambiente en Alianza Lima no es el mejor tras los últimos resultados en el campeonato y la paciencia parece haberse terminado. La continuidad de Pablo Guede al mando del primer equipo pende de un hilo, pues el mal desempeño en las fechas recientes ha desatado una ola de críticas por parte de la hinchada. Ante esta crisis deportiva que golpea fuerte en Matute, la directiva blanquiazul no se ha quedado de brazos cruzados y ya empezó a mover sus fichas. Según las últimas informaciones, el club victoriano ha comenzado a buscar alternativas urgentes para el banquillo y ya tiene a un candidato principal en la mira.

Este nuevo escenario obliga a los directivos a actuar rápido, pero con cautela para no repetir errores del pasado. La búsqueda apunta a un perfil con experiencia internacional pero que también conozca de cerca el medio local, y es allí donde el nombre de un viejo conocido de la Liga 1 empieza a tomar mucha fuerza en los pasillos de La Victoria.

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela soltó la información y reveló detalles inéditos sobre las reuniones internas. El comunicador indicó que las altas esferas del club íntimo ya manejan opciones reales y el candidato que más gusta para apagar este incendio es el argentino Gustavo Álvarez.

El perfil del exentrenador de la U. de Chile encaja perfecto en lo que busca la institución en este momento tan delicado. Cabe recordar que Álvarez fue precisamente el estratega que fue verdugo y causó la eliminación de los íntimos en los cuartos de final de la reciente Copa Sudamericana.

Varela fue muy claro sobre en qué etapa se encuentra este interés por el técnico ganador. “Me dijeron que ha aparecido el nombre de Gustavo Álvarez, es un nombre que gusta y es una idea, aún no están negociando”, precisó el periodista, aclarando que por ahora es la opción número uno en carpeta.

Por su parte, el periodista Gustavo Peralta sumó más datos al respecto y confirmó que el interés tiene respaldo total en la gerencia. Reveló que el estilo de juego de Álvarez no solo convence a la cúspide blanquiazul, sino que también es del total agrado de Franco Navarro.

Peralta incluso detalló que ya hubo un acercamiento previo antes de iniciar esta misma campaña. “Cuando estuvieron en Argentina buscando técnico, tengo entendido que hablaron con su representante. Le dijeron que ‘gracias pero están viendo si la FPF quiere contar con ellos’”, confesó.

¿Gustavo Álvarez ha dirigido en Perú?

La historia de Gustavo Álvarez en el Perú comenzó a mediados del 2021, cuando asumió el gran reto de dirigir a Sport Boys. El técnico argentino llegó al Callao en un momento complicado para el equipo, pero rápidamente le cambió la cara y lo hizo competir. La dejó peleando cupos internacionales, aunque terminó saliendo sorpresivamente por cambios en la administración del club.

Al año siguiente, el fútbol peruano le dio una merecida revancha y tomó las riendas del Atlético Grau de Piura para la temporada 2022. Su mejor momento se vio en el Torneo Clausura, donde sacó a los piuranos de la parte baja de la tabla para llevarlos a pelear el título, terminando en un histórico tercer lugar y destacando como uno de los cuadros más goleadores.

Su paso por ambas instituciones dejó una huella muy buena y demostró que es un entrenador que sabe adaptarse rápido a las exigencias y al clima de la Liga 1. Gracias a su gran trabajo en las canchas peruanas, dio el salto definitivo al fútbol chileno, donde terminó de consagrarse como campeón y ganó el prestigio que hoy lo pone en la mira de Alianza Lima.

