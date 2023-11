El mercado de pases en la Liga 1 Betsson comienza a moverse de cara a la temporada 2024, y en las últimas horas Alianza Lima dio a conocer la salida de uno de sus jugadores más representativos de las últimas temporadas: Pablo Míguez. En tienda blanquiazul consideraron que el zaguero uruguayo cumplió su ciclo en el club, lo que causó el pesar de los hinchas de La Victoria. Horas después, la ‘Cotorra’ -quien logró el bicampeonato con los íntimos en el 2021 y 2022- se despidió a través de sus redes sociales, con un sentido mensaje.

“Después de cinco años (luego de haber jugado en 2014 y 2015), volví a Alianza Lima en 2021 para jugar en Segunda División y así poder ascender, pero terminé jugando en Primera, ganando el torneo clausura y saliendo campeón nacional”, inició el mensaje del mediocampista.

Pablo Míguez no pudo ocultar su tristeza por lo acontecido, mostrando su sorpresa ante la decisión de la directiva de Alianza Lima, club con el que se ganó el respeto de compañeros y oponentes con la entrega brindada sobre el campo de juego.

“Un día como hoy, en 2021, estaba levantando la copa de campeón con una felicidad incalculable y, hoy, me dan la noticia de que no sigo en el club. No sé, no me lo esperaba, no lo imaginé. Lo que sí sé es que esta camiseta me enseñó a jamás rendirme, a jugar con el corazón y a qué cuánto más difícil era el obstáculo, más me gustaba”, acotó ‘Cotorra’.

El emotivo video de despedida de Alianza Lima para despedir a Pablo Míguez. (Video: Alianza Lima)

Por otro lado, Pablo Míguez reconoció que se va por la puerta grande de Alianza Lima. “Me voy tranquilo por todo lo que he hecho en estos años, por mi entrega y porque traté de transmitir profesionalismo, humildad, disciplina y el amor tan grande que siento por esta camiseta”, señaló el mediocampista que se supo ganar el cariño de los hinchas íntimos.

El defensor uruguayo también le dedicó unas líneas de agradecimiento a los fanáticos blanquiazules y a los directivos que le brindaron la oportunidad de regresar a su casa, aunque no pudo evitar derramar algunas lágrimas por el profundo pesar de dejar los colores amados.

“Fueron cinco años de mi carrera vistiendo la gloriosa blanquiazul y me siento orgulloso de haber sido parte de la historia de Alianza Lima. Hoy, llorando (sí, Míguez llora), me despido con un ¡Gracias para siempre!”, concluyó el volante nacido en Uruguay y que se nacionalizó peruano.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO