Vayamos por partes. Debido a la ausencia de Sabbag durante la pretemporada, Restrepo empezó a diseñar su 3-5-2 con Cecilio Waterman y Hernán Barcos como dupla de ataque. Nunca habían jugado juntos, pero los amistosos internacionales ante Once Caldas de Colombia y Universidad Católica de Chile sirvieron para darle continuidad a ese binomio y sacar conclusiones. El resultado dejó sensaciones positivas al técnico, quien destacó el buen despliegue físico del panameño y la capacidad goleadora del argentino. Precisamente, ambos delanteros empezaron las acciones ante César Vallejo y Waterman fue quien dejó huella en el marcador, tras anotar el 1-1 parcial.

El ‘Pana’ hizo un partido redondo: convirtió un gol, fue un dolor de cabeza para el rival y salió aplaudido por los hinchas. Por su parte, el ‘Pirata’ no pudo marcar como el doblete ante Once Caldas en la ‘Noche Blanquiazul’, pero fue uno de los más desequilibrantes en los últimos metros contra los ‘poetas’ y ya todos conocen lo que es capaz de ofrecer. Y, bajo ese panorama, aparece la figura de Sabbag, quien regresa a Alianza Lima con ritmo competitivo, alto nivel de exigencia y fresco para jugar cuando Restrepo lo requiera. Su paso por la Copa de Asia le da un plus a su juego, aunque su ausencia también complicó su titularidad en el cuadro blanquiazul.

Números de Pablo Sabbag con Siria en Copa de Asia

Partidos jugados Inició como titular Inició como suplente Minutos disputados 4 3 1 243′

Pablo Sabbag: ¿qué debe pasar para ser titular en Alianza Lima?

Sabbag estará listo para jugar ante Alianza Atlético este domingo en Sullana; sin embargo, lo más probable es que no sea tomado en cuenta por Restrepo. En el mejor de los casos, será convocado por el técnico y esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Pero el centro de atención estará en el clásico del sábado 10 de febrero contra Universitario en el Estadio Nacional. En ese partido, las opciones de titularidad del ‘Jeque’ crecen y será el técnico quien tome la decisión: hacerlo jugar junto a Waterman e intentar con una dupla que no ha sumado minutos anteriormente, o colocarlo al lado de Barcos y acercarse al juego que ya ambos mostraron el año pasado.

Sabbag es un delantero con mucha movilidad por el frente de ataque, no es un ‘9′ posicional que espera el balón y suele jugar de espaldas. Le gusta atacar el espacio o abrirse el suyo bajo sus propios recursos. Lateraliza el juego, fricciona mucho y tiene el biotipo para meterse entre los centrales. Esas cualidades encajan en el gusto de Restrepo y son similares a las de Waterman. Si el DT coloca a ambos desde el inicio, ganará movilidad en los últimos metros, sumará intensidad y presión alta hacia el rival. Por otro lado, si el entrenador colombiano decide colocarlo al lado de Barcos, tendrá la posibilidad de alternarlos de posiciones y sacar provecho de la experiencia que tienen jugando juntos.

Sea como fuere, Restrepo tiene varias alternativas para escoger y dependerá del rival al que enfrentará. Hasta ahora, Sabbag, Waterman y Barcos están en buen momento futbolísticos, con excelente estado físico y sin lesiones. Al ‘Jeque’ solo le falta hacer un gol este año, pero eso es cuestión de tiempo. Más allá de eso, ha demostrado que puede adaptarse al 3-5-2 del estratega ‘cafetero’ y jugar cómodo con un delantero más a su lado.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO