Los íntimos fueron proclamados como ganadores del Clausura por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el campeón nacional del 2003 debía resolverse. Alianza Lima y Sporting Cristal comenzaron sus pretemporadas pensando que todavía había un campeón por definir.

Problemas previos

Al ser un nuevo año, muchos jugadores cambiaron de equipo. Ese fue el caso de Gustavo Roverano y Amilton Prado, cuya presencia en la final del 2003 generó polémica. Ambos comenzaron el 2004 siendo refuerzos de Sporting Cristal. La ‘Máscara’, quien todavía no era peruano, dejó Alianza Lima para firmar por el cuadro del Rímac.

“Vetados”, tituló El Bocón en su portada del 27 de enero, cuatro días antes de la final. La imagen que acompañaba era una fotografía de Gustavo Roverano y Amilton Prado posando con la camiseta de Sporting Cristal. La FPF, en un primer momento, decidió que ambos futbolistas no podían estar presentes en la final.

Esa decisión generó molestias en Sporting Cristal, que contemplaba la idea de no presentarse al partido. Mientras tanto, Gustavo Roverano se soltaba y contaba lo que sentía. “No entiendo por qué tanto odio contra mi persona”, expresó. “No sé por qué estos dirigentes me siguen persiguiendo, tal vez porque dije la verdad sobre mi salida. Lo peor es que no quieren que juegue contra ellos el sábado”, agregó el arquero.

Mientras tanto, Luis Bonnet, uno de los referentes de Sporting Cristal, también se pronunció. “No sé qué puede pasar hasta el sábado, esperamos contar con Prado y Roverano. No estoy seguro de anotar, pero sí que ganaremos”, aseguró.

Luego, los celestes propusieron que si sus dos futbolistas no estaban presentes, en Alianza Lima no tampoco usen a Wenceslao Fernández y Leao Butrón, quienes habían llegado desde Sport Boys y Alianza Atlético, respectivamente.

La respuesta no tardó en llegar. Alfonso ‘Cuchi’ de Souza Ferreira, presidente de Alianza Lima, aseguró que había pedido a la FPF que los jugadores de Sporting Cristal sí jueguen. Y dejó una frase que demostraba mucha confianza. “Es más, si Cristal quiere, que haga jugar a Gabriel Omar Batistuta. No le tenemos miedo”, sostuvo.

Amilton Prado, uno de los jugadores involucrados, también se pronunció. “Para mí no es una revancha jugar contra Alianza Lima, porque será un amistoso. En Cristal solo pensamos en la Copa Libertadores”, lanzó.

Al final, la FPF habilitó a Gustavo Roverano y Amilton Prado; sin embargo, Sporting Cristal decidió no usar al arquero. Erick Delgado fue titular y en el banco de suplentes estuvo un joven Manuel Heredia.

El duelo

Aquella noche del 31 de enero, Gustavo Costas mandó a Leao Butrón en el arco, la defensa blanquiazul formó con Guillermo Salas, José Soto, Walter Vílchez y Wenceslao Fernández; en el medio se pararon Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Junior Viza y Aldo Olcese; mientras que en ataque quedaron unos jóvenes Wilmer Aguirre y Jefferson Farfán.

En tanto, Wilmar Valencia envió al campo a Erick Delgado como arquero, Amilton Prado, Miguel Villalta, Alberto Rodríguez y José Moisela en la defensa; Jorge Soto, Norberto Araujo, Henry Quinteros y Carlos Zegarra jugaron en la volante; y el brasileño Sergio Junior y Luis Bonnet comandaron el ataque.

A los 27′, Luis Bonnet pivoteó un balón, Juan Jayo intentó rechazar, la pelota rebotó en Marko Ciurlizza y lo encontró Jorge Soto, quien marcó el 1-0. “Cristal se puso en ventaja y Jorge Soto gritó su tanto a los cuatro vientos”, explicó El Bocón.

El gol del empate de Alianza Lima llegó desde el banco de suplentes. Aldo Olcese se lesionó y en su lugar ingresó Roberto Silva Pro, quien había llegado al cuadro blanquiazul tras su paso por San Luis de México. Días previos, ante Santiago Wanderers, había sido pifiado, pero en una entrevista con El Bocón dejó una frase casi premonitoria. “Agradezco a quienes me aplaudieron, porque pronto volverán a gritar mi nombre. De los otros, no soy rencoroso”, señaló.

En el segundo tiempo, Araujo tuvo una opción de gol, pero Leao Butrón la salvó del arco. A los 76′, el futbolista argentino sería expulsado dejando a Cristal con diez hombres. El duelo quedó 1-1 y se fue a tiempos suplementarios.

Comenzando el primer tiempo extra, Roberto Silva pivoteó el balón, Guillermo Salas sacó un centro por derecha y Jefferson Farfán anotó de cabeza. La ‘Foquita’ corrió a festejar su tanto. Un gol que sería especial, pues le daría su estrella número 19 a Alianza Lima.

Jefferson Farfán celebrando su título. (FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO)

“Noche íntima”, fue el titular de la portada de El Bocón del 1 de febrero. Como era de esperarse, las declaraciones fueron bastantes picantes. “Ustedes ya lo vieron. Esta final fue a muerte y no una pichanga como dijeron los de Cristal”, aseguró José Soto. “Seguro después de ganar este título los de Cristal van a seguir con sus pataletas en el Rímac”, disparó Alfonso de Souza Ferreira.

Alianza Lima en total jugó 39 partidos, de los cuales ganó 26, empató ocho y perdió cinco. Y por más que los celestes intentaron desmerecer aquel duelo, al culminar el 2004 los íntimos se fueron con la satisfacción de que le ganaron dos finales en un mismo año. Esa ya es otra historia.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO









SOBRE EL AUTOR Sharles Hernández Especialista en Copa Perú. Autor del libro "El Puma El último caudillo crema". Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. Trabaja en el diario Depor desde el 2013.