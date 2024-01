“Estuve en el Estadio Nacional cuando metió ese gol y quedé muy feliz. Créeme que hubieras sentido lo mismo si hubiera sido tu hijo...”, nos dijo Andrés Cabellos, el padre de Catriel, a través del hilo telefónico. Está en el país desde el 15 de enero y planea quedarse hasta el 11 de febrero.

¿Cómo va la adaptación de Catriel en Lima?

Catriel está acostumbrado a viajar, anteriormente fue citado a la selección peruana, aunque era corto el tiempo que permanecía acá. Ahora que se quedará un año, yo creería que será un poco más difícil. Así que voy a tratar de ir y venir para poder acompañarlo.

En el proceso será fundamental tenerlo cerca...

Por supuesto. Él está acostumbrado a estar con sus hermanos Axel y Uriel, porque siempre fueron criados juntos. Seguramente debe extrañarlos, como a los amigos de toda la vida en el club y también a mi hermana que está siempre apoyándonos.

Alianza Lima le ha brindado todas las comodidades...

Gracias a Dios el club se ha comportado muy bien con Catriel.

¿Hasta cuándo es su contrato con Alianza Lima?

El contrato de Catriel es por un año. Llega en condición de préstamo desde Racing.

¿Alianza Lima tiene opción de compra?

Si hay o no una opción de compra para Alianza Lima, la verdad no lo sé. De eso está al tanto la representación. No estoy al tanto de las cláusulas del contrato.

¿Quién es el representante?

El representante es argentino. Está en controversia, porque justo terminamos con una representación y empezamos con otra; sin embargo, no se firmó ningún contrato, así que estamos de palabra con el representante y puedo decir que está trabajando bien. Para mí lo más importante es la palabra.

¿Su pase está valorizado en 20 millones de dólares?

Cuando se hizo el contrato valorizaron a Catriel en ese monto (20 millones de dólares). Si fuese menos, pienso que ya nos habrían avisado...

¿Hasta cuándo es su contrato con Racing?

Su vínculo con Racing es hasta el año 2026.

¿Hoy qué es lo más importante para Catriel?

Lo más importante para él es que ahora esté cómodo y que continúe sumando minutos en Alianza Lima. Él no está pensando en el dinero o en otras cosas, él solo desea sumar minutos y empezar a crecer como jugador. Y mañana más tarde, integrar el plantel de la selección. Ese es su sueño.

Todo caerá por su peso...

El tiempo y el rendimiento de Catriel lo dirá. En el intermedio pueden pasar miles de cosas. Pero ahora lo más importante es que está jugando, que está contento, y a parte de eso, está sumando minutos y yo personalmente estoy muy agradecido con el club.

Pero él se lo ha ganado...

Por supuesto, en esta vida nadie te regala nada, menos un club grande como Alianza Lima. Entonces, estoy viendo que él está poniendo de su parte, es más, esta semana arrancamos entrenando a doble turno como siempre lo hizo, o sea, no está conforme, él no se duerme en sus laureles, él sigue trabajando y ahora lo vamos a sumar a un equipo de trabajo para que siga creciendo como profesional porque él mismo lo pide.

Catriel corre parejo todo el partido y eso dice mucho de su buena formación...

El buen físico que tiene es producto de un trabajo de años, imagínate que él trabaja a doble turno desde los seis. Y pasa que él ya se acostumbró a ese ritmo de vida, a entrenarse doble, a comer bien, a cuidarse de algunas cosas , no olvidemos que es un joven que se puede equivocar, pero está siempre tratando de hacer lo mejor para crecer como profesional y ser tenido en cuenta en un plantel.

¿Cómo se produce su llegada a Alianza?

La oportunidad nace desde mediados del año pasado. Él me contó que había esa chance, y yo le decía que solamente pensara en Racing porque estaba jugando ahí. Esa era la realidad. El momento. Y le decía que tuviera calma, que ya se le iban a dar los minutos. Porque tuvo pocos minutos. El técnico tendría sus motivos, sus razones, no jugó mucho y cuando terminó el año, definimos que Catriel pueda venir acá a pelear un puesto y que gane más minutos para repotenciar su crecimiento futbolístico.

Alejandro Restrepo primero lo hizo jugar de carrilero y después de interior...

El técnico sabe lo que hace. Particularmente, me gustó mucho de interior, lo miré bien. Ahora, Catriel puede jugar en cualquier lugar del campo, porque siempre quiere estar en el equipo. Calculo que si lo van a querer colocar de arquero, no tendrá problema en ponerse los guantes. Desde niño fue así, tiene muchas ganas de jugar y se adapta. A veces lo hace bien o a veces mal, pero trata de siempre estar.

Qué golazo le salió en su debut en el torneo. ¿Le miró otros parecidos anteriormente?

Recuerdo que en la reserva de Racing hizo un par muy parecidos. En primera no tuvo mucha oportunidad. Y es que el fútbol es así; hoy tiene la oportunidad y tiene que trabajar para ir hacia adelante. Él sabe que le puede tocar como no le puede tocar, pero que debe de seguir trabajando para ser tomado en cuenta.

¿Qué le dijo después del partido?

La familia tiene un grupo y ahí nos enviamos videos, mensajes, así que cuando apenas terminó el partido, él empezó a hablar con sus hermanos y a enviarle mensajes. Los hermanos lo felicitaron. Yo, por supuesto, con mi hermana que lo seguimos, estuvimos en el estadio y bajamos a esperarlo en los camerinos. Lo abracé, sacamos fotos, mucha felicidad.

Jorge Fossati estuvo en el Estadio Nacional. Seguramente le anotó en su libreta...

Sería bueno. Dios quiera que Catriel cumpla sus sueños, porque detrás de todo hay mucho sacrificio, constancia y perseverancia. Es un joven completo, que ha trabajando mucho para ganarse un lugar en la selección . Repito, Dios quiera que tenga la oportunidad y que la sepa aprovechar.

Si así le pega a la pelota, seguramente será uno de los candidatos a ejecutar los tiros libres...

Seguro se animará de a pocos, ojalá que tenga más oportunidades. Si la tiene, pateará, si no, compartirá con el compañero, esto es fútbol.

¿Cómo es Catriel en la familia?

Catriel es buena persona, es buen chico. Yo tengo tres hijos que juegan al fútbol. Axel juega en la Reserva de Racing y primera, tiene 17 años. Uriel tiene 14 años. Pero Catriel es el ejemplo de los hermanos. Y a mí lo más grande que me ha dado son las camisetas de su primer partido. Y las tengo todas en cuadro. Ahora tengo las de Alianza, las dos primeras, la de ‘La Noche Blanquiazul’ y la del debut donde hizo su primer gol.

¿A qué jugador admira y dónde desea jugar en el futuro?

Como todo argentino, admira a Lionel Messi. Y desea jugar en las grandes ligas como la italiana, inglesa y española. Si Dios quiere, se dará.





