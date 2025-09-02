El fútbol peruano atraviesa un momento especial, no solo por lo que viene ocurriendo en el plano local, sino también por la presencia de varios jugadores en el extranjero que empiezan a dar de qué hablar. Uno de los casos más comentados ha sido el de Erick Noriega, quien debutó con la camiseta de Gremio en el Brasileirao y generó reacciones tanto en Brasil como en Perú. Ante ello, Paolo Guerrero, referente de Alianza Lima y la selección peruana, decidió manifestarse sobre el tema y dejó en claro lo que piensa del joven defensor, pero además aprovechó para dar una señal sobre cómo va su propia recuperación tras la lesión sufrida semanas atrás.

Paolo Guerrero, con la experiencia que lo caracteriza, destacó que dentro del plantel blanquiazul hay mucha satisfacción por el rendimiento mostrado por Erick Noriega en su primer partido oficial en tierras brasileñas. El delantero confesó que todos siguieron el duelo ante Flamengo y que el desempeño del ‘Samurái’ dejó una muy buena impresión.

El goleador no solo resaltó la actuación del zaguero, sino que también subrayó la personalidad con la que afrontó el encuentro. Según sus palabras, ese carácter será clave para que pueda consolidarse en una liga tan exigente como la brasileña, recordando además que “estos primeros partidos serán muy importantes para él y le permitirán ganar confianza”.

Incluso, Paolo Guerrero reveló que recibió comentarios desde Brasil luego del debut de Noriega. Según contó, varios de sus amigos le escribieron para felicitarlo y manifestar la gratitud de los hinchas de Gremio por la llegada del defensor peruano al club. Para el ‘Depredador’, esa es una señal de que el central ha comenzado con el pie derecho y que no tiene techo en su carrera.

Pero el delantero no se quedó solo en lo futbolístico. También abrió un espacio para compartir una breve actualización sobre su estado físico, tras la lesión muscular que lo obligó a dejar el campo de Matute en el duelo contra Universidad Católica por la Copa Sudamericana. Con serenidad, el atacante señaló: “Ahí vamos, recuperándonos”, dejando entrever que el proceso avanza de buena manera.

Paolo Guerrero sobre Noriega, Alianza Lima y la Selección Peruana | VIDEO: TV Perú

¿Puede ser convocado para enfrentar a Uruguay?

La respuesta es: aún no está listo. Sin embargo, el receso del torneo ha jugado a su favor, pues le ha permitido enfocarse plenamente en la rehabilitación. El objetivo principal es estar al cien por ciento para el reinicio del Torneo Clausura y, sobre todo, para los compromisos internacionales que Alianza Lima tendrá por la Copa Sudamericana.

En Matute, la expectativa por su regreso es alta. La hinchada sabe que Guerrero es pieza clave en la ofensiva blanquiazul y que su liderazgo será fundamental en la parte decisiva de la temporada. Mientras tanto, el propio futbolista transmite calma y asegura que cada día se siente mejor físicamente.

Las palabras del capitán no solo reflejan confianza en su recuperación, sino también orgullo por lo que vienen logrando sus compañeros. El caso de Erick Noriega, celebrado tanto por el plantel como por la hinchada aliancista, marca un presente positivo para el club en el ámbito internacional.

