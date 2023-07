Christian Cueva no fue convocado por Guillermo Salas, director técnico de Alianza Lima, para el partido con Sport Boys que se jugó este domingo último en el Estadio Nacional por la Liga 1 Betsson. El mediocampista después de la última práctica que desarrolló el equipo para afrontar el siguiente partido correspondiente a la fecha número 4 del Torneo Clausura, abandonó el estadio de Matute en su vehículo y recién desde esta semana volverá entrenar con toda la ilusión de poder jugar el clásico ante Universitario. Para muchos puede resultar una enorme sorpresa que Christian Cueva no estuviera en la nómina de convocados y por ende, concentrado en Matute con sus compañeros para el partido con Sport Boys, sin embargo, que el futbolista de 31 años de edad no aparezca en la lista, pese a que no presenta ninguna lesión y que entrenó con el plantel la última semana, era un hecho previsible y a continuación señalaremos las razones con detalles.

En primer lugar, se tiene que decir que Christian Cueva no fue llamado para este partido porque físicamente no está en óptimas condiciones. El futbolista no entrenó una semana con el plantel, para ser exactos, la semana de preparación al partido con Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Clausura. Como es de público conocimiento, faltó al primer día y el resto fue separado por el cuerpo técnico hasta que el club responda por su indisciplina. La institución a través de un comunicado indicó que luego de la investigación realizada sobre el caso de indisciplina de Christian Cueva, el jugador se hacía merecedor de una sanción administrativa y que su contrato con el club sería respetado hasta el último día del mismo. Y el vínculo entre el futbolista y el club, culmina a fines del mes de agosto. Tras esta decisión, el mediocampista volvió al entrenamiento con el resto de sus compañeros . En segundo lugar, ‘Chicho’ fue enfático al señalar que, además de mejorar físicamente, Christian Cueva tendría que ganarse un lugar dentro del equipo entrenando bien y demostrando que futbolísticamente está en mejor nivel que sus compañeros como Jairo Concha quien ahora es el titular y lo está aprovechando, y Andrés Andrade, quien luego de superar una lesión en la rodilla, entrena a la par después de dos meses. Ese es el panorama de Christian Cueva, quien al ser consciente de todo lo anteriormente dicho, tomó la mejor decisión de adicionarle más horas de trabajo a su rutina diaria con la meta de encontrar lo que perdió única y exclusivamente por responsabilidad suya y de nadie más. La próxima fecha es el clásico del fútbol peruano y él seguramente querrá ser uno de los protagonistas de un excelente resultado. La otra semana continuará su entrenamiento y conoceremos si logra o no su cometido.



