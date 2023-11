Después de ser anunciado de manera oficial, Alejandro Restrepo tuvo que regresar a Colombia y en su ausencia -cuatro días-, el club de La Victoria comenzó a ejecutar las directivas que él dejó y bajo ese lineamiento es que comenzaron a darse a conocer aquellos jugadores de la última temporada que no serán parte del cuadro para el año 2024. Edinson Chávez, Ítalo Espinoza, Oswaldo Valenzuela, Ítalo Espinoza, Aldair Fuentes, Joao Montoya y Pablo Míguez, desfilaron por las redes sociales y recibieron reacciones diferentes de la inmensa fanaticada. Tristeza y nostalgia, por ejemplo, es el sentimiento que ocasionó la partida de Míguez. Pero, así como se irán jugadores, llegarán otros a reforzar la plantilla. Cuatro ya tienen un acuerdo con el club y serán íntimos. Paolo Reyna del ‘Rojinegro’ está muy cerca.

Los números de Reyna

Paolo Reyna de 22 años recibió el visto bueno de Alejandro Restrepo. El fútbol que el lateral izquierdo practica, encaja con el funcionamiento defensivo y ofensivo que el entrenador planifica y considera con total seguridad, es el camino para hacerle frente y poder superar a aquellos equipos cuyo poder de juego comprobadamente estuvieron por encima y con toda justicia de Alianza Lima en la Liga 1 2023. El nuevo timonel de los íntimos ha mirado y evaluado los últimos juegos del equipo y cree tener la fórmula para que el cuadro que ahora dirige tenga una respuesta rápida tanto para defender como para atacar, pero sin dejar de jugar bien al fútbol. Y en ese marco, el jugador de Melgar le fascina.

Porque, dada su agresividad para la marca, su buena técnica para salir jugando y tirar un pase largo, su avance potente por la banda izquierda y el servicio milimétrico hacia corazón de área contrincante, le sirve y mucho, para cuando decida -el entrenador- tener la posibilidad de jugar con línea de cuatro y pueda utilizarlo como un lateral, o en su defecto, utilizar una línea de tres al fondo y el jugador citado se convierta en un carrilero. Restrepo traerá refuerzos extranjeros para las zonas que él considera que son de vital importancia en su esquema, pero tendrá también a jugadores que luchen diariamente por el puesto, haciendo más competitivo y potente al equipo que debe apuntar al campeonato nacional.

En la última temporada, Paolo Reyna no tuvo la regularidad que hubiera deseado producto de una lesión y por disposición del técnico: jugó 13 partidos y fue titular en 7. Pero nadie se olvida de que el año 2020 fue el mejor jugador Sub 21 de la Liga 1 y que el 2021 fue considerado uno de los jugadores con más quites de la Copa Sudamericana. Además, estuvo en algunos llamados de la selección mayor. Sin lugar a dudas, es un jugador con mucha proyección y por ello Alianza Lima desde hace tiempo está interesado en tenerlo y parece que ahora sí lo hará realidad. El defensa tiene contrato hasta 2024 en Melgar, por ello, solicitaría una préstamo. Aunque, no se descarta la compra de un porcentaje de su pase o la totalidad que, según Transfermarkt, equivale a 800 mil dólares. Pronto habrán novedades.

Es oportuno recordar que hasta el momento el cuadro de La Victoria ya tiene acuerdo con cuatro futbolistas que jugaron la Liga 1 2023. El primero en tener acuerdo con el club fue el extremo colombiano Kevin Serna quien dejó ADT para transformarse en blanquiazul hasta fines del 2027. El lateral derecho Marcos Medina también tiene acuerdo para convertirse en jugador íntimo hasta fines de la temporada 2026. El lateral derecho llegará libre desde Sport Huancayo. Renzo Garcés, ex central de César Vallejo y Kevin Sandoval, extremo con última temporada en Cienciano, firmarán por dos años. Hoy la institución terminará por anunciar a los jugadores que no renovarán contrato y se marcharán.





