Para arrancar con buen pie la Fase 2: el once posible once de Mario Salas para el duelo ante Ayacucho FC Alianza Lima y Ayacucho FC se ven las caras en la primera jornada de la Fase 2. Los íntimos esperan una victoria y para conseguirlo, Mario Salas ya piensa en el once titular que enviará a la cancha.