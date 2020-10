Hace poco se realizó el sorteo para definir cómo se disputará los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. Para tristeza de muchos hinchas, otro año más los equipos peruanos se quedaron en la fase de grupos, ocupando los últimos lugares en sus series, incluso, rompiendo récords como el club con más partidos sin ganar y el más goleado en la historia del certamen. ¿Qué está pasando, entonces?

Depor conversó con ocho periodistas de la región sudamericana para conocer cuál es la percepción que se llevaron de la participación de Alianza Lima y Binacional en la fase de grupos, al ser los equipos que más notoriedad tuvieron. Entre los puntos que coincidieron fue la necesidad de trabajar a largo plazo con los planteles, con presupuestos acordes a lo que se requiere en la Libertadores.

¿En qué fallaron los equipos peruanos durante la Libertadores?

Alianza Lima sumó 23 partidos sin ganar en este certamen, racha que data desde el 2012, mientras que Binacional se convirtió en el club más goleado en la fase de grupos, con 25 tantos en contra. Con estos números, Germán Salamanca, director del programa Guía de Deportes (Bolivia) afirmó que “a Alianza Lima, le faltó preparación técnica en lo táctico. Además en la dirección técnica no se vio nada prometedor”.

Sobre el elenco de Javier Arce fue más crítico. “La verdad, respetando opiniones, fue una lágrima. No entiendo cómo pudo participar con un plantel tan pobre en un torneo internacional”, expresó Germán. Además del plantel, otros puntos débiles que se evidenciaron, según Fernando Petrocilli de DIRECTV Sports, fueron “el salir de Juliaca, lo que disminuyó y mermó al equipo, que ganó a Sao Paulo, pero en Lima se evidenció un equipo sin tanta experiencia copera, con muchos espacios entre las líneas y demasiados lugares para que lo puedan atacar”.

Respecto cuadro blanquiazul, “fue un equipo que no supo administrar las ventajas. En Venezuela estuvo ganando 2-0 y terminó pendiendo en 25 minutos. En el duelo de vuelta se pasó lo mismo. Vi muchos errores en salida. Si bien es un equipo que mezcló juventud con experiencia, pero con futbolistas que no tienen el mismo nivel de antes, como Ballón o Butrón”.

¿Es un reflejo del torneo peruano?

La Copa Libertadores permite que todos los países CONMEBOL puedan llegar a ser parte de esta gran fiesta, aunque solo pocos pueden llegar hasta la final. En sentido, los torneos en cada país se esmeran por ser los más competitivos, a fin de tener candidatos idóneos para torneos internacional. Sin embargo, respecto a Perú, no se ha cumplido como se esperaba con dicho objetivo.

Al respecto, Raisa Simplicio, periodista de Brasil explicó que “más que el torneo, veo que se trata de la mala administración de los clubes peruanos. El jugador peruano es muy interesante. Si echamos una mirada a la Selección Peruana tiene elementos de buena habilidad, de buenos conceptos técnicos. Hay talento, pero las malas administraciones y de la liga hoy su situación se complica en torneos internacionales”.

Pero si de nivel de clubes se trata, Felipe Espinal, periodista de RCN Colombia, no dudó en admitir que “los equipos peruanos, al igual que los colombianos, han sufrido algunos cambios. Estamos a niveles de clubes muy bajos, ya no somos la potencia que éramos a nivel continente en algún momento. Sí hace falta jerarquía y saber jugar partidos de Copa Libertadores, porque estos no se hacen con solo nombres, sino con jugadores de recorrido en estos certámenes. Es evidente ese reflejo”.

¿Cuáles son los puntos a favor y en contra que tuvieron?

Para María Gabriela Jurado, productora de deportes en TV Al Día (Ecuador), Alianza Lima y Binacional tuvieron inconvenientes ante “falta de estabilidad dirigencial como futbolística”. Respecto a los íntimos, manifestó que “ha sido un equipo que ha variado demasiado su alienación, pues Salas no ha encontrado un sistema que se adapte al plantel con el que cuenta".

En el caso del 'Poderoso del Sur’, “claramente se vio afectado por la crisis que atravesó en la pandemia cuando tuvo que aplicar la suspensión perfecta de labores y la relación con la dirigencia se complicó. La base que sostiene a una institución deportiva es la dirigencia sin dudas y si hay problemas ahí, difícilmente el desempeño en cancha sea bueno”.

En tanto, Diego Canepa periodista de ESPN en Argentina confesó que sigue "sorprendido por la mala racha de Alianza Lima, que por momentos juega mejor que el rival, como la victoria parcial 2-0 contra Mérida pero que después hay algo, eso que muchas veces no se puede explicar, que termina siendo un factor negativo para profundizar sus malos resultados en Libertadores. Creo que si ganan un partido, la racha puede cambiar definitivamente. Tiene con que”.

Por el lado de Binacional, explicó que “al ser un club joven y en desarrollo, me parece muy noble. La zona de grupos que le tocó no fue la más accesible, así y todo, pese a las goleadas ante River y la última que tuvo frente a Sao Pablo, me parece que fue una buena experiencia para corregir cosas al futuro”.

¿Qué falta por trabajar?

Si bien esta participación no ha sido de las peores que han tenido los equipos peruanos en la Libertadores, sí ha dejado números negativos. Ante ello, Christian Gonzales, periodista de La Tercera de Chile, consideró necesario que “la fórmula para sobresalir a nivel internacional es siempre la misma: inversión y planificación de largo plazo”.

En tal sentido, indicó que “si no se conforma un plantel competitivo, con jugadores de jerarquía y que ya traigan cierto nivel de conocimiento, se suele pasar mal en este tipo de competencias". incluso, citó el caso de Alianza Lima: “para entender la idea de Mario Salas se necesita un tiempo. Y en este año tan irregular, me da la sensación que tampoco ha sido el suficiente. Pero, claro, la dificultad es la misma para todos”.

Para Hernán Braga, periodista del programa Tirando Paredes, de la radio 1010 AM (Uruguay), es preciso “trabajar mucho. La liga peruana tiene que hacerse más fuerte desde lo económico para ser más competitiva, un ejemplo de ello es que aquellas que hacen mejores inversiones tienen más resultados positivos en torneos internacionales. En contraste, las selecciones de Perú y Uruguay son competitivas, son un oasis en el desierto, al ser muy distinto el rendimiento que poseen”.

Además, destacó el trabajo de Ricardo Gareca, al haber instaurado “una impronta personal y una identidad de juego, que era lo que le estaba faltando, con muy buenos jugadores”. Lo mismo que hace falta implantar en el torneo peruano y cada equipo, para que así se pueda lograr “ese nivel de competencia internacional”.

