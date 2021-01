Hace una semana, Alianza Lima confirmó las llegadas de Edhu Oliva y Yordi Vilchez. Mientras todo ello se daba, también se venía trabajando en el perfil del nuevo técnico: en las próximas horas se estaría definiendo quién se pondrá el buzo. Ahora, no son los únicos temas que estuvieron en carpeta en Matute. Por ejemplo, el caso del delantero chileno Patricio Rubio era una interrogante.

Y es que a pesar de que aún tiene contrato con el club blanquiazul, su continuidad no estaba confirmada. ¿La razón? Las cifras no eran las mismas tomando en cuenta que esta temporada se disputará la Liga 2. Depor conoció que no se llegó a un acuerdo y todo haría indicar que Patricio Rubio no seguirá en La Victoria.

“Aún no tengo claridad sobre mi situación con Alianza Lima”, le confesó el delantero a este diario a finales del año pasado. Sí, todavía continuaban las negociaciones por esas fechas. Ahora, ¿en lo individual cómo le fue a Rubio en la Liga 1? Jugó 20 partidos (19 de titular) y 1,711 minutos. Además anotó seis goles: frente a Melgar (3), Deportivo Llacuabamba (2) y la Universidad César Vallejo.

Ojo, no es el único que no seguiría en Alianza Lima. Con Carlos Beltrán tampoco se llegó a un acuerdo y el defensor tiene todo listo para llegar a Ayacucho FC. El resto de jugadores que no siguen son Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez, Joazhiño Arroé, Carlos Ascues, Ítalo Espinoza, Anthony Rossel, Didier La Torre, Franco Medina, Kevin Ferreyra y Aldair Salazar.

El nuevo fichaje

Alianza Lima no solo está evaluando fichajes dentro del terreno de juego. Este lunes, el club oficializó la llegada de un nuevo sponsor: cerveza Cristal. “Bienvenido, Cristal, como auspiciador oficial 2021 del equipo del pueblo. ¡Juntos volveremos más grandes que nunca! #DeVueltaALaVictoria”, se leyó en las redes sociales del club.

A su vez, la empresa publicó: “El barrio siempre estuvo en Alianza Lima y Alianza Lima, en el barrio. Por eso, iniciamos este nuevo año como auspiciador oficial del 2021, para volver más grandes que nunca. #DeVueltaALaVictoria”

