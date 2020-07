Este jueves, el chileno Patricio Rubio se convirtió en el nuevo refuerzo de Alianza Lima tras firmar su contrato de manera oficial. El delantero aún se encuentra en su país natal, pero los directivos del cuadro blanquiazul ya están gestionando el tema de su viaje para que pueda incorporarse pronto a los entrenamientos del primer equipo, que se encuentra al mando de Mario Salas.

En conversación con Depor, el atacante blanquiazul dejó claras sus metas para este año: quiere ser protagonista en la Liga 1 y, por supuesto, obtener triunfos en la tan ansiada Libertadores. “Quiero pelear arriba, volver a los triunfos y también poder hacer algo importante en la Copa Libertadores”, sostuvo.

Por otro lado, el jugador también aseguró no sentir presión al saber que no existe un goleador desde hace muchos años el club de La Victoria. “No siento presión, para nada, me gustan los desafíos importantes y estoy muy preparado para afrontar este”, señaló.

Finalmente fue consultado por la posición en la que se siente más cómodo en la cancha, pero en su respuesta dejó entrever que es un jugador muy versátil. “No tengo preferencia, mi juego se adapta a jugar como un solo nueve o con dos delanteros”, sentenció. Cabe precisar que este es un punto importante, teniendo en cuenta que Salas no descarta la posibilidad de jugar con dos delanteros.

Cabe precisar que Rubio ocupará la plaza de extranjero que había dejado libre Adrián Balboa y viajará en un vuelo humanitario en los próximos días para integrarse a los trabajos del conjunto victoriano en el complejo EGB ubicado en Lurín.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina de pecho y tríceps