Patricio Rubio se convirtió en el nuevo refuerzo de Alianza Lima para la presente temporada. El atacante chileno ya firmó su contrato y se encuentra a la espera de un vuelo humanitario que pueda trasladarlo a nuestro país, sin embargo, los hinchas íntimos ya se van creando grandes expectativas y quieren que el jugador repita los goles que le anotó a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2019.

En conversación con ESPN FC, Patricio Rubio recordó el encuentro que se llevó a cabo en la edición pasada del campeonato internacional cuando Universidad de Concepción, equipo en el que jugaba en ese entonces, se enfrentó ante Sporting Cristal. El duelo quedó 5-4 a favor del cuadro chileno y precisamente el nuevo jugador de La Victoria es quien anotó cuatro de los cinco tantos.

“Fui el primer chileno que hizo 4 goles en una Copa Libertadores, algo importantísimo para el club Universidad de Concepción también porque no es un club grande y ese era su primer triunfo en el campeonato internacional. Fue una noche inolvidable, fue una de las más importantes de mi vida y creo que la voy a recordar siempre”, sostuvo el atacante.

Patricio Rubio: “El llamado de Mario Salas y el cariño de los hinchas hicieron que me decidiera por Alianza Lima”

Tras semanas de espera, Patricio Rubio firmó por Alianza Lima para esta y la siguiente temporada. El nuevo delantero íntimo aún no tiene fecha fija de llegada a Lima, pero cuenta los días para pisar suelo peruano y empaparse de la cultura peruana.

“He escuchado bastante de la historia de Alianza Lima, de la gente y lo linda que es. Pero no hay que dejar de mantener las expectativas altas, porque vengo a pelear por el club. Ojalá se pueda lograr cosas importantes. Quiero disfrutar del país, hacer muchos goles y ganarme un lugar en el equipo”, dijo Rubio en un Live de Instagram para el club.

Si bien sabe que llega a uno de los equipos más grandes del país, hubo motivos de peso que ayudaron a que se decidiera por ir a La Victoria. “El que estuviera el profe Mario Salas, que sea un equipo grande, el cariño de su hinchada, que me estuvo escribiendo desde antes de anunciarse la noticia y me hicieron sentir muy querido, ayudó a que me decidiera por Alianza”, detalló en la entrevista con Jesús Alzamora.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina de pecho y tríceps