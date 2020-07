Se acabaron los sondeos. Luego de semanas de intriga, ya habría una oferta concreta por parte de un club español, para fichar por Luis Abram la siguiente temporada. Se trata de Real Betis, equipo sevillano de LaLiga Santander, el cual enviaría su propuesta en los próximos días.

“Esta semana llegan ofertas por dos jugadores de Vélez. La primera oferta que va a llegar a Vélez es por Luis Abram, hay dos equipos que van a ofertar por él, el Betis y Bologna. Se habló de sondeos de España, México, pero ahora habrán ofertas concretas”, manifestaron en radio Vélez670.

Pese al interés del club por contar con el peruano, la venta por él caería bien al equipo, ya que el club se encuentra en la búsqueda de renovar la delantera y lo que dejaría la transferencia de Abram sería muy auspiciosa: su cláusula de salida está valorizada en 8 millones de euros.

La oferta de Bologna también es latente, aunque en entrevistas pasadas, el director deportivo del club italino habría asegurado que el zaguero nacional no estaría en sus planes.

Es mejor esperar

Por su parte, el vicepresidente de Vélez, Diego Gonzales, ha preferido no asegurar ni desmentir el interés que ha generado el defensa peruano. “Me sorprendió la llamada de algunos medio peruanos, donde daban por hecho la transferencia de Luis Abram y muchas cosas que han estado saliendo en los medios, pero de momento no hay una oferta formal”, indicó a radio Vélez670.

Aunque, no dudó en recalcar que, pese a lo complicado de los tiempos, lo jugadores de su club siguen generando interés. “Lo que sí sucede, y es algo que nos sorprende mucho a los directivos, es que bajo estas circunstancias de pandemia, hay equipos que llaman por muchos jugadores, por lo que nos sentimos muy orgullosos”, afirmó.

Tras su paso con la Selección Peruana para e Mundial Rusia 2018, Abram llegó a encajar como una de las piezas fundamentales en el once de Ricardo Gareca. Ello, sumado a su buen desempeño en Vélez, habría llamado la atención de varios equipos, aunque desde el club no van a dejarlo ir sin una buena oferta. “El patrimonio del club lo vamos a defender y si tenemos que esperar, se hará”, concluyó Gonzales.

