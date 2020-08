Alianza Lima está a la espera de que el torneo local se pueda reanudar, pues el plantel se encuentra listo y presto para la competencia. Esa misma actitud mostró el delantero chileno, Patricio Rubio, quien ha arranado su segunda semana de entrenamientos al mando de Mario Salas.

“Me he sentido muy bien, muy cómodo, ya adaptándome y acoplándome al equipo, conociendo a mis compañeros. En lo físico también ya me siento en óptimas condiciones, de reanudarse el torneo, y dependiendo de lo que decida el técnico, ya podría jugar”, indicó el atacante íntimo en conferencia de prensa virtual.

Si bien esta semana se define la continuidad de la temporada, Rubio admitió que “me vino bien para tener una semana más y poder integrarme al equipo”. Eso sí, pese al tiempo extra para entrenar, no amilana la ansiedad por el reinicio.

“Más que incertidumbre hay un poco de ansiedad, ha pasado mucho tiempo desde que no jugamos y estamos con muchas ganas de volver a jugar un partido oficial”, confesó.

Sobre el ambiente que hay dentro del equipo, manifestó que con quien mejor se lleva es con Rinaldo Cruzado. “Me gusta mucho Rinaldo, es un gran jugador con una técnica exquisita. Tener grandes jugadores te ayuda a sacar tu máximo potencial, te hace entrenar más para poder estar el fin de semana y ser opción”, afirmó.

Alianza Lima ha manifestado su postura de pedir los puntos del duelo ante Binacional, luego de conocerse los casos de coronavirus por negligencias dentro del club. Al respecto, Rubio sostuvo que “uno como jugador siempre quiere ganar los puntos en cancha pero hay reglas. Esa es decisión de la dirigencia y nosotros apoyamos la decisión que tomen”.

VIDEO RECOMENDADO

Gustavo San Martín: “Jugar a las 10 de la noche es una alternativa que se ha conversado”

TE PUEDE INTERESAR