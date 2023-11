Tanto Zambrano como Cueva llegaron con el cartel de refuerzos de lujos, ambos con pasado en selección peruana, arribaron con grandes expectativas y con el objetivo de ser titulares y destacar en Copa Libertadores como en el torneo local. El ‘Kaiser’ llegó como jugador libre luego de desvincularse de Boca Juniors, mientras que ‘Aladino’ fue presentado en calidad de préstamo del Al-Fateh de Arabia Saudita.

Zambrano en Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias 2023 25 1906′ 2 -

La dirigencia blanquiazul invirtió fuerte en repatriar estos dos grandes nombres y el hincha esperó que marcaran la diferencia. La realidad, para mala fortuna del pueblo blanquiazul, fue distinta. Zambrano comenzó bien el 2023, imponiendo su jerarquía en la zaga, pero poco a poco se fue diluyendo. Su nombre fue asociado más a un tema extradeportivo, justamente luego del último partido del Clausura ante ADT, donde Alianza le dijo adiós a la posibilidad de ser ganador del segundo torneo.

Carlos Zambrano, Bryan Reyna y más futbolistas fueron captados en fiesta. (Foto: Captura de video)

En las finales ante Universitario, Zambrano no destacó y su vuelta al Perú de momento no tiene un balance del todo positivo. Si bien aún tiene contrato por una temporada más, su futuro no es del todo seguro en tienda íntima. Un caso mucho más complicado es el de Christian Cueva. ‘Aladino’ regresaba a Matute por segunda vez con la posibilidad de resarcir sus errores de su primera etapa entre 2014-2015.

Sin embargo, terminó empeorando el concepto que el hincha tiene sobre él en tienda íntima, no solo por sus temas extradeportivos (indisciplinas), sino por la poca participación que tuvo en el equipo, no marcó ni un solo gol y solo tuvo una asistencia en la temporada. Pese a ello, Alianza le terminó extendiendo su préstamo hasta fin de año, dejando sin espacio a Pablo Lavandeira, pieza clave en el ‘bi’ y que se fue a Melgar.

Cueva y el momento donde se habría lesionado en el Apertura.

Lo peor de todo fue que el periodista José Varela de Depor reveló que Cueva estaba jugando lesionado desde hacía meses atrás y aún así tenía minutos en cancha. Tras ello, dejó de ser considerado para tratar sus molestias, no fue parte de los playoffs y ahora incluso Al-Fateh podría tomar acciones, ya que no mandaron lesionado su jugador. El paso de Cueva por Perú no ha sido para nada positivo y su destino tampoco es claro, se habla del fútbol ecuatoriano y hasta de volver a Arabia, pero primero deberá operarse.

Cueva en Alianza Lima Partidos Minutos Goles Asistencias 2023 27 1373′ - 1

Caso Benavente

El ‘Chaval’ es otro caso donde Alianza Lima hizo el esfuerzo para repatriarlo. Llegó a Matute el año pasado y fue de los jugadores que más sorprendió, siendo clave en el Apertura y Clausura. Sin embargo, una lesión lo terminó alejando no solo del final del 2022, sino de todo este curso actual. Se tuvo que someter a una operación de ligamento cruzado anterior de la rodilla y estuvo largo tiempo de para.

Se operó en España y recién en agosto volvió a Perú para seguir su proceso de recuperación, empezó a tocar balón de a pocos, pero no le alcanzó para convencer a Mauricio Larriera de incluirlo en la recta final del Clausura y acabará el año sin haber sumado un solo minuto. Su contrato termina en diciembre y es otro de los jugadores que tampoco se sabe si seguirá o no en Alianza en 2024.

Números de Benavente en 2022 Partidos Minutos Goles Asistencias Alianza Lima 30 1287′ 6 2









