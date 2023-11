De padre boliviano y madre peruana, Cristian comenzó compitiendo por el país altiplánico, ganó varias medallas, pero la falta de apoyo hizo que dejara de competir por Bolivia y lo hiciera por Perú, gracias a sus raíces maternas. Decisión que ha sido clave, ya que el tirador nacional de 30 años logró la primera medalla panamericana para nuestro país en la modalidad de rifle. Para hablar de ese cambio y su presea de bronce, fue invitado al programa ‘Depor en Santiago 2023′ para contar los detalles.

¿Cómo te sientes luego de obtener esa medalla panamericana?

Bien, todavía asimilando el logro que hemos conseguido en Santiago, porque realmente estar en un podio panamericano es muy importante . Uno se va dando cuenta de que realmente no es poca cosa, entonces muy feliz, demasiado feliz por la medalla.

Tu medalla panamericana hará que tu modalidad, la de rifle, tenga mayor exposición en el tiro deportivo peruano…

Sí, de hecho, es la primera medalla en Juegos Panamericanos en la categoría de rifle para el Perú, en la historia del Perú. Entonces aquí estamos marcando historia con el rifle.

Estamos sumando una modalidad más de precisión con el rifle…

Sí, lo que pasa es que yo creo que se nos dificulta un poco el rifle en el Perú, porque es una de las categorías que más se necesita un buen equipo. Si uno no está bien equipado, sale con serias desventajas con respecto a otros países, en especial contra Estados Unidos. Hay que testear munición, los rifles tienen que ser de última tecnología y así tener esa precisión para conseguir altos puntajes.

¿Cómo ha sido el apoyo en temas de equipamiento para Santiago 2023?

El ´Plan Santiago’ constaba de los pasajes y las inscripciones a lo eventos, pero no consideraba los accesorios, las armas, entonces eso normalmente corre por nuestra cuenta , en este caso ha corrido por mi cuenta, tuve ahorros y con eso invertí el dinero en un buen rifle, mi traje igual súper nuevo, necesitamos más de un juego. Entonces se vuelve un deporte caro. Falta apoyo de la empresa privada.

¿Cómo has solventado esos gastos?

La verdad que el apoyo ha sido de mi familia y de la federación. Obviamente, estamos muy agradecidos también por el ‘Plan Santiago’, que nos ha ayudado mucho, que corre por parte del IPD, pero creo que con apoyo de la empresa privada podríamos conseguir aún más definitivamente.

En cuestiones físicas, ¿qué parte del cuerpo trabaja más con el rifle?

Para el rifle hay que tener muy buen core, que se llama la zona abdominal, la zona lumbar para evitar lesiones y para sostener una posición por largos periodos , piernas ni que se diga. Tenemos que estar de pie como más de tres y sosteniendo un rifle que pesa 5.5 kilos y el otro que pesa ocho kilos. Si uno escribe en el teclado y pone punto final tamaño Arial 12, ese es el punto al que le tenemos que dar, ese es nuestro centro. Tenemos que ser precisos.

¿Qué es lo que se te viene de cara a buscar la clasificación a París 2024?

Con miras a lo que son los Juegos Olímpicos de París, ya comenzamos de nuevo con los entrenamientos, esto no para. Se viene el campeonato nacional a fin de mes y luego un Sudamericano en Buenos Aires. Es muy importante este Sudamericano para nosotros porque el próximo año vamos a tener un Panamericano de tiro en el mismo lugar y ahí se va a repartir la última cuota olímpica. Entonces nos sirve para conocer la cancha, conocer el comportamiento del viento, la luz y demás factores.

Tu naciste en Bolivia, pero ahora nos representas, ¿cómo así se dio todo?

Soy boliviano por mi padre y soy peruano por mi mamá, ella es arequipeña. En una primera instancia, yo representaba a Bolivia y he participado por Bolivia en los Juegos Bolivarianos del 2013, donde conseguí un oro. Con el pasar de los años, Bolivia sacó un decreto supremo en el que prohibían la importación de armas y municiones para todas personas, incluido los deportistas. Desde ese momento, el tiro boliviano se vio muy perjudicado y la gota que derramó el vaso fue cuando yo solicité una beca y me la negaron . Lo que me molestó fue que a otros que no tenían tanto mérito deportivo sí se lo dieron. Por ese entonces, ya la Federación Peruana de Tiro ya sabía de mi caso, sabía que era también peruano y empezaron a hacer los trámites. Yo decido representar al Perú, pero tuve que dejar de competir un par de años. No pude asistir al Sudamericano del 2018 en Cochabamba. Eso pasa porque cuando se hace un traspaso de país a país, si no se cuenta con el aval de ambos comités, de Bolivia y Perú, uno puede hasta esperar cuatro años para participar. En ese momento, yo llegaba dos años sin participar por Bolivia, entonces tuve que esperar dos años más. Eso sí, yo ya tenía el aval de la Federación Internacional de Tiro y eso me permitía representar a Perú en Mundiales, y en algún otro campeonato que solo sea parte de la Federación Internacional de Tiro. Es decir, campeonatos específicos de tiro, pero en Juegos todavía no podía. Lima 2019 iba a ser mi primer Panamericano, pero lastimosamente mi papá se enfermó y tuve que salir de emergencia para cuidar de él; y no pude participar. Mis primeros Juegos fueron los Bolivarianos del 2022.

¿Qué tal te pareció la organización de Santiago 2023?

Yo diría que ha estado bien, pero podría mejorar. Se nota que han llegado un poco con el tiempo a las justas y lo hemos podido presenciar. En nuestro caso, la Villa Panamericana tuvo algunos problemas porque se filtró el agua en los departamentos de las delegaciones de Argentina, de Estados Unidos. En nuestra delegación, se rompieron como tres camas así, o sea, las camas eran de mala calidad, estaba mal construidas y la persona que fue a repararlas ese día nos hizo un comentario diciéndonos que ese día habían reparado como 20 camas de la delegación de México. Creo que se habrán roto unas 100 camas en esa Villa y ha podido ocurrir una desgracia.

Ahora, en pocos días Perú jugará contra Bolivia en La Paz por las Eliminatorias, ¿a qué selección alentarás?

La verdad es que para ese partido yo me vuelvo de Argentina (risas). Si prefiero no tomar partido de nada, ser neutro y que pase lo que tenga que pasar. Que gane el mejor, el que más lo merezca.





