Como se sabe, Alianza Lima y otros tres clubes más (Melgar, Cienciano y Binacional) renovaron sus contratos con el Consorcio para transmitir sus partidos por la señal de GOLPERU. La FPF, al tomar conocimiento de esto, logró que el Poder Judicial resuelva una medida cautelar que congele esos contratos. Legalmente, los íntimos no podían hacer nada, ya que la disputa continúa su curso; y, deportivamente, también fue obligado a transmitir sus partidos de local por la señal de Liga 1 MAX, que pertenece a 1190 Sports, debido al cambio de reglamento del torneo.

Bajo ese escenario es que Alianza Lima ha estado moviéndose todo el año. Por un lado, respetó su renovación de contrato con el Consorcio al no firmar con 1190 Sports y, por el otro, mostró siempre una postura contraria al nuevo modelo de la FPF. Asimismo, los blanquiazules le dieron facilidades a la señal de Liga 1 MAX para ingresar a Matute con sus equipos y públicamente cumplía con la empresa de Paco Casal con el mismo discurso.

De esa manera, Alianza se colocó en una posición estratégica desde lo económico en medio del conflicto. Si el Poder Judicial le da la razón al Consorcio, un escenario que parece difícil de acuerdo al abogado Julio García, los íntimos podrán ejecutar su contrato con GOLPERU y tener la estabilidad financiera que buscan a largo plazo. Además, 1190 Sports tendrá que pagarle un cifra millonaria por los partidos transmitidos este año (alrededor de 7.8 millones de dólares, según el periodista Luis Carrillo Pinto).

Sin embargo, si el conflicto lo gana la FPF, el cuadro victoriano tendrá el camino legal libre para negociar y cerrar un acuerdo con 1190 Sports a partir del 2024, cobrar por los partidos transmitidos de este año y recibir el pago de 500 mil dólares adicionales destinados a infraestructura que este operador prometió a los clubes que se suscribieron al nuevo modelo. Esta situación la pasarían el resto de clubes como Melgar, Cienciano y Binacional, quienes también mostraron una posición contraria a la federación.

¿Alianza Lima pagaría penalidad al Consorcio?

Respecto a la posibilidad de que el Consorcio obligue a los clubes a pagar penalidades por no respetar sus contratos, Alianza Lima no encajaría en este escenario, porque el club en todo momento mostró una postura a favor de este operador y defendió ese contrato desde distintas ventanas. No obstante, la medida cautelar y el reglamento de la Liga 1 lo maniató legal y deportivamente, dejándolo sin posibilidades de defenderse y solo obedecer.

Asimismo, el club blanquiazul tampoco tendrá demandas judiciales con el Consorcio, pues podría aplicar la cláusula de salida para resolver ese nuevo contrato firmado con dicho operador, sin pagar penalidades millonarias. Eso sí, en Matute seguirán cumpliendo las disposiciones legales de la justicia ordinaria y con el reglamento del torneo peruano para no verse perjudicados. En cualquier escenario, sea la FPF o el Consorcio el ganador del conflicto por los derechos de TV, los íntimos embolsarán una fuerte suma de dinero.

