🚨Colo Colo buscará cerrar esta semana a Benegas (la única oferta es de u$s 100.000 y fue rechazada por CAI). Él quiere venir.

*️⃣Aún no hay un nombre para reemplazar a Lucero (buscan de no más de 30 y condiciones similares).

*️⃣Cueva 🇵🇪, gusta pero está fuera de presupuesto. ⚪⚫