Paolo Hurtado volvió a Alianza Lima luego de 11 años, con el objetivo de cobrarse su revancha y salir campeón nacional. Tras su regreso a La Victoria, el delantero nacional trabajó por primera vez en compañía de sus compañeros en Matute.

El cuadro blanquiazul subió un video que muestra la llegada del jugador, el último martes, al Estadio Alejandro Villanueva. “Hay nervioso. Aunque conozco al club, esta es una nueva etapa y hay que disfrutarla al máximo”, señaló el jugador para Alianza Play.

Luego, el futbolista peruano fue recibido por Christian Ramos y Josepmir Ballón, tal como se ve en las imágenes. Después, pasó por el clásico callejón oscuro e, incluso, intercambió palabras con Cristian Benavente con quien compartió equipo en la selección peruana en diversas oportunidades.

De la misma manera, el popular ‘Caballito’ señaló que ha sido bien recibido por parte del plantel de Alianza Lima. “Los chicos se han portado 10 puntos. Eso es importante para la adaptación y las cosas sean más fáciles”, mencionó.

Cabe mencionar que el volante militó en Unión Española de Chile recientemente y no gozó de mucha continuidad. Sin embargo, se despidió del equipo chileno con un golazo de tiro libre.

ᴇʟ ᴅɪ́ᴀ 1️⃣ ᴅᴇ ᴘᴀᴏʟᴏ. ⚽️⚪️🔵



Mira el primer día de entrenamiento de nuestro refuerzo, Paolo Hurtado.



Exclusivo en Alianza Play➡️ https://t.co/SeAYLfap6m#ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/uPfjOwE1zQ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 13, 2022

Paolo Hurtado: “Uno de mis goles más importantes fue en el Clásico”

Alianza Lima tuvo una regular participación en el Torneo Apertura y ahora apunta al Clausura, donde podría obtener un boleto a los playoffs por el campeonato nacional. Ante ello, la directiva ha ido reforzando el plantel de Carlos Bustos y una de las flamantes contrataciones es Paolo Hurtado, quien ya había tenido un paso por el club.

El futbolista de 31 años confirmó su llegada hace unos días y confesó su sentir sobre esta nueva etapa con la camiseta blanquiazul. “Me siento muy emocionado por volver a casa. El 2011 fue un año bueno para mí, pero no se pudo conseguir el título. Me quedé con esa espina y espero que esta vez pueda lograrlo”, indicó el ‘Caballito’ a Gol Perú.

De la misma forma, el volante resaltó que no tiene inconvenientes en adaptarse a las necesidades del equipo. “Estoy para ayudar, para la posición que el entrenador disponga. Ya se verá en el transcurso de los entrenamientos. No tengo problemas en estar detrás del punta, por la derecha o la izquierda. No tengo una posición definida exactamente. En lo que el técnico requiera, estaré”, manifestó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.