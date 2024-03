En ese objetivo, fue positivo que el equipo jugara un amistoso de carácter internacional ante Blooming de Bolivia con la finalidad de mantenerse a ritmo aprovechando la paralización del Torneo Apertura por la fecha FIFA, pero sobre todas las cosas, que tuviera la posibilidad de ganar. “El profesor luego nos muestra cómo nos movimos y vamos viendo cómo funcionamos. Hicimos un buen partido. No nos llegaron, tratamos de llegar como entrenamos”, dijo Adrián Arregui. Con ese alivio propio del triunfo (aunque sea amistoso), empezó la preparación para jugar ante Los Chankas este jueves en el Estadio Nacional por la fecha 9 del torneo. ¿Qué está preparando Restrepo? Te lo contamos.

Vuelve la línea de tres

Depor pudo conocer que el técnico Restrepo está pensando volver a jugar con línea de tres y no con una línea de cuatro, tal como sucedió en el amistoso frente a Blooming. En dicho esquema, de acuerdo a la información que maneja este diario, Carlos Zambrano viene siendo utilizado como líbero, mientras que Yordi Vílchez y Renzo Garcés, lo están haciendo como stoppers por derecha e izquierda, respectivamente.

Pero esa no sería la única novedad que piensa ejecutar Restrepo. Juan Pablo Freytes, polifuncional futbolista argentino, dada su versatilidad y respuesta agresiva, sería utilizado como carrilero por la izquierda. La otra banda, hoy, es para Jhamir D’ Arrigo quien usualmente va por izquierda.

Neira es la gran apuesta

Pero acá no queda todo. El entrenador está pensando en darle la oportunidad a un jugador que no ha tenido hasta ahora la posibilidad de ser titular. Fue convocado contra Cienciano y estuvo en el banco, pero no tuvo la chance de poder debutar. El jugador de la referencia es Cristian Neira.

Si bien no ha jugado en la liga local, tuvo la oportunidad de actuar algunos minutos en la victoria ante Blooming y fue suficiente para tener la seguridad de que será un jugador de suma utilidad para el entrenador de los blanquiazules. Organiza el juego, pasa bien la pelota, es inteligente, dinámico, y muy aguerrido. Por eso ante Los Chankas es probable que sea titular como interior acompañando a Adrián Arregui y Sebastián Rodríguez en el medio.

Las vueltas y el once de Restrepo

Sin Hernán Barcos, suspendido por expulsión ante Cienciano, es probable que ahora Kevin Serna deje de ser carrilero para jugar como delantero junto al panameño Cecilio Waterman quien arribará pronto al país tras su participación con su selección en la Liga de Naciones Concacaf. Y no lo hará solo. También llegará el defensa Jiovany Ramos quien fue llamado a su selección.

Franco Zanelatto, convocado a ‘La Bicolor’ por Jorge Fossati para los amistosos de Perú contra Nicaragua y República Dominicana, respectivamente, se unirá al plantel este miércoles. El futbolista venezolano Jeriel De Santis será otra alternativa en ataque y marcaría su debut luego de obtener su DNI y ser inscrito como jugador peruano. Los íntimos formarían ante Los Chankas de la siguiente manera: Saravia; Zambrano, Vílchez, Garcés; D’ Arrigo, Arregui, Rodríguez, Neira, Freytes; Serna y Waterman.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Blooming, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Los Chankas por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el jueves 28 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, demás de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

En cuanto a la Copa Libertadores, los ‘Íntimos’ quedaron ubicados en el Grupo A junto a Fluminense, Cerro Porteño y Colo Colo. Precisamente en su debut enfrentarán al ‘Flu’ –vigente campeón de la Liberadores y la Recopa Sudamericana–, en el encuentro pactado para el miércoles 4 de abril desde las 7:30 p.m., que tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus.





