No es un objeto volador no identificado (un ovni), pero su abrumadora aparición sorprende. Es cierto, causa sorpresa a un público masivo o si te remites únicamente a las frías estadísticas. Pero para quienes siguen a detalle a Franco Zanelatto en Alianza Lima, existe la convicción de que esta explosión goleadora de tres goles en dos partidos, con un doblete reciente ante Cienciano, no es más que la confirmación de un jugador con proyección en proceso de consolidarse. Pero, quién es Franco Zanelatto y por qué -si mantiene un crecimiento sostenible en el mediano plazo- puede ser una gran oportunidad para Juan Reynoso y su proceso de recambio en la selección peruana.

Franco Zanelatto cumplirá a inicios de mayo próximo 23 años. Es diestro, pero se le hace muy sencillo jugar a perfil cambiado. Su posición natural es extremo, aunque ha jugado de medio e incluso de delantero. No es muy alto (1.75 m), pero es veloz y dinámico.

En diciembre del 2021 fichó por Alianza Lima, pero el entonces entrenador Carlos Bustos optó por el ecuatoriano Darlin Leiton y fue prestado a Alianza Atlético para que sume minutos. El extremo nació en Paraguay, pero llegó al Perú desde muy joven, iniciándose en la Universidad San Martín. En diciembre del 2022 se nacionalizó peruano, por lo que es apto para ser convocado a la selección peruana.

En el Alianza Lima de Guillermo Salas no es titular indiscutible, pero sí una variante muy recurrente en el esquema íntimo. Se está convirtiendo en un extremo con gol y eso no es muy común en el fútbol peruano. Tiene un juego muy desequilibrante (ante Cienciano era el mejor, incluso antes de los dos goles). Además, posee muy buena técnica. Ante Grau marcó un golazo, que además significó el triunfo íntimo en Piura.

Ahora, ante Cienciano, fue protagonista máximo con dos goles que dieron el triunfo y por ende, el liderato absoluto del Apertura para los íntimos. Se asocia, además, muy bien con el ‘Rifle’ Andrade. Por lo que podría incluso incrementar su rendimiento teniendo de socio a Christian Cueva.

Un detalle superficial, pero contundente: su manera de celebrar los goles es brutal, lo grita desde las entrañas y ello revela cuánto deseaba estrenarse con gol en Matute. Incluso, con una celebración a lo Cristiano Ronaldo.

Su impecable rendimiento en las últimas fechas hacen que sea una opción de peso en el puesto que parecía asegurado para Gabriel Costa, otro de los grandes refuerzos del cuadro íntimo este 2022. Este martes, Alianza Lima debutará en Copa Libertadores. Lo hará en Matute y ante el Atlético Paranaense de Brasil. Un duelo ideal para confirmar si lo de Zanelatto es una racha fortuita o la confirmación de un despegue hacia el titularato.













