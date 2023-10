Inicios y el básquet

El uruguayo Carlos Zanelatto siempre estuvo dedicado al básquet. Desde su buena y larga experiencia como jugador y entrenador de dicha disciplina, recibió la propuesta de venir a trabajar a Perú, país donde llegaría a trabajar como director técnico del club Regatas y de la selección mayor. Fue entonces cuando, junto a su esposa paraguaya Olga Téllez, decidió mudarse a Lima junto a su familia. Entre ellos, el niño Franco de siete años.

Pese a estar ligado con el básquet a lo largo de su vida, Franco fue creciendo con una pasión enraizada por el fútbol, único deporte que decidió practicar con la idea de volverse profesional. En el inicio, el futbolista solía desempeñarse como extremo derecho y centrodelantero en campeonatos intercolegios donde destacaba por su rapidez y potencia física. Fue entonces que fue visto por la Universidad San Martín, equipo que lo formó y con el que conoció el fútbol profesional tras debutar en primera división.

España y recorrido:

Durante su formación de divisiones menores, el equipo ‘santo’ optó por enviar a Franco Zanelatto durante unos meses a la Academia de Alto Rendimiento Marcet en Barcelona, España . En dicha academia, el futbolista que ya venía asentándose como extremo aprendió conceptos de táctica, manejo de ambos perfiles e intensidad que buscaría poner a prueba en su retorno a Lima, a la espera de poder debutar en la primera división.

Fue entonces, a su regreso, cuando debutó con 18 años con la Universidad San Martin ante UTC en el 2019. Sin embargo, su primer gol a nivel profesional llegaría todavía contra Cantolao en el 2020, temporada donde gozó de mayor regularidad llegando a disputar 18 encuentros. Ya para el siguiente año, en el 2021, el futbolista jugó 14 encuentros y marcó cuatro goles. Por su buen presente, Alianza Lima se interesó por el futbolista haciéndole la propuesta de ficharlo por las siguientes tres temporadas.

Alianza Lima y selección peruana:

Pese a pertenecer a Alianza Lima, el club decidió prestar a Franco Zanelatto a Alianza Atlético de Sullana en el 2022 debido al cupo de extranjero, pues en aquel tiempo todavía no se había nacionalizado. En su lugar, el equipo íntimo fichó al ecuatoriano Darlin Leiton para que se desempeñe en la misma posición y no le dio buenos resultados, ya que casi no disputó partidos como titular y terminó siendo cedido a préstamo. Por su parte, Zanelatto llegó a disputar 26 partidos de titular, anotó siete goles y dio tres asistencias con su equipo, por lo que las comparaciones no tardaban en llegar.

Hacia finales del 2022, Zanelatto recibió sus papeles de nacionalización peruana y era un hecho que Alianza Lima iba a contar con él de cara a la conformación del plantel para el 2023. Y así fue. Si bien en la presente temporada algunas lesiones le han jugado en contra a lo largo de la temporada, de momento el futbolista viene teniendo su mejor versión bajo el mando de Mauricio Larriera. De momento, lleva 20 partidos jugados (14 como titular), cuatro goles y una asistencia.

Cabe recordar que, entre toda la mala racha de lesiones que tuvo el equipo de La Victoria en la temporada, se llegó a utilizar a Franco Zanelatto en una posición inédita y en un contexto especial. El extremo arrancó como lateral derecho ante Universitario de Deportes en el clásico del Torneo Clausura que culminó 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva. Esto como medida de urgencia tomada por Guillermo Salas, el entrenador de ese entonces, tras tener lesionados Gino Peruzzi y Edinson Chávez, los naturales en dicho puesto.

El futbolista de 23 años ha sido citado por Juan Reynoso para formar parte del microciclo de jugadores locales previo a los partidos ante Chile y Argentina. Es decir, de convencer al ‘Cabezón’ de contar con él para la segunda fecha doble de Eliminatorias, Zanelatto aguardaría como una opción más de extremo diestro o izquierdo en la ‘blanquirroja’ compitiendo ese puesto junto a Andy Polo, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhamir D’Arrigo, Marcos López o Luis Advíncula como segunda posición.









