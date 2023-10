Lejos de sentir el soroche, el equipo de Mauricio Larriera fue a hacer su partido y proponer desde el primer minuto. No especularon y salieron a presionar a un Binacional que aún no está salvado del descenso. Y antes del descanso, tras una jugada que forzó Jesús Castillo en el área, Barcos remató sin arquero para el 1-0 (41′). Ya en la segunda mitad, la fórmula se repitió y el ‘Pirata’ puso el 2-0 (74′). Si bien Jefferson Cáceres anotó el 2-1 (81′), los íntimos se cerraron bien atrás y el descuento solo sirvió para darle emoción en el final.

Gol de Hernán Barcos para el 2-0 de Alianza Lima vs. Binacional. (Video: Liga 1 MAX)

Claves del partido

Más influyente que nunca

Lo que le falta en velocidad, le sobra en experiencia. A sus 39 años, Hernán Barcos sigue siendo el jugador más determinante de Alianza Lima. No importa si es en el llano o en la altura, el ‘Pirata’ dosifica su aire y con su jerarquía sabe dónde ubicarse. Su sola presencia en el área es garantía de gol y eso lo saben los íntimos en cada fecha.

Ante Binacional, el ‘Pirata’ volvió a marcar un doblete y ser protagonista del resultado en Juliaca. El primero a base de posicionamiento y el segundo sacándose a un defensa. A los 42′, y luego de una disputa del balón en el área, la pelota le cayó a Barcos, quien con el arco vacío remate a un lado. Mientras que a los 74′, el argentino se sacó de encima a Minaya para rematar con espacio. Su puntaje fue de 8.9, según Sofascore.

Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Alianza Lima vs. Binacional. (Video: Liga 1 MAX)

El pulmón del equipo

A inicio de año, la llegada de Jesús Castillo pudo haber pasado desapercibido entre tanto refuerzo de renombre que hizo Alianza Lima. Sin embargo, viene siendo el mejor refuerzo de La Victoria. No hay fecha que el exjugador de Cantolao no baje de los seis puntos de rendimiento y ante Binacional no fue la excepción, siendo el pulmón del equipo.

Castillo estuvo en todos lados, presionando, quitando pelotas y dando pases claves para el ataque íntimo. Fue protagonista del 1-0 al no dar por perdida la pelota y asistir a Barcos para el 1-0. En el 2-0 también tuvo influencia dándole el pase a Concha, a su vez este se la dio al ‘Pirata’ para el doblete. Según Sofascore, recibió un puntaje de 7.5.

Motivación extra en la altura

Este partido tenía un plus para Jairo Concha y Franco Zanelatto. Con el llamado de Juan Reynoso, ambos estarán en Videna para ganarse un lugar en la convocatoria final de la selección, por lo que salieron más que motivados ante Binacional. El ‘10′ conduciendo el balón y dándole ese respiro al equipo en el Estadio Guillermo Briceño.

Mientras que Zanelatto, novedad de Reynoso, tuvo un partido sacrificado por la banda, haciendo un gran desgaste y recorrido por la banda. Con el balón, el extremo paraguayo-peruano estuvo inspirado, enganchando en el borde del área y buscando su gol. Según Sofascore, Concha tuvo un puntaje de 7.7 y el ‘17′, una calificación de 6.7.

La pizarra de DT

Había mucha expectativa por cómo iba a plantear Larriera el partido y luego de 90′ y descuentos, la fórmula le resultó. El uruguayo apostó por Míguez en vez de Zambrano en el arranque por la experiencia en la altura de la ‘Cotorra’. Mientras que en el planteamiento, los íntimos no se tiraron atrás, salieron a proponer y a presionar en campo rival, induciendo al error en salida del elenco de Juliaca.

Cuando Alianza la tenía, era un equipo rápido que buscaba los pases largos y por las bandas, pero cuando no tenía el balón, formaba una ordena doble línea de cuatro, obligando a Binacional a solo rematar desde lejos o lanzar centros al área, que no tuvieron fortuna. Con el marcador 2-1, Larriera mandó a Zambrano por Concha y con un zaguero más defendió a más no poder su ventaja para sellar el resultado.

Le dieron otro aire

Con una hora exacta de juego, Larriera empezó a refrescar su equipo, especialmente las bandas. Sacó a Aldair Rodríguez y Zanelatto por Gabi Costa y Bryan Reyna, respectivamente para que sigan cumpliendo la misma función que los anteriores. Ambos no desentonaron e hicieron el ida y vuelta; el exjugador de Cantolao con mayor peligro por su zona.

Mientras que para cuidar el resultado sacó a Concha por Carlos Zambrano, quien en los minutos finales ayudó en la marca ante los centros de Binacional que empezaron a hacerse infinitos. Ya para quemar tiempo, mandó a la cancha a Oswaldo Valenzuela en reemplazo de un extenuado Jesús Castillo.









