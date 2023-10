A menos de dos semanas para una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde la Selección Peruana enfrentará a Chile y Argentina –el 12 y 17 de octubre, respectivamente–, este lunes 2 de octubre Juan Reynoso dará a conocer su nómina de convocados de la Liga 1 Betsson (12:00 p.m.), la cual la completará días después con los futbolistas que militan en el exterior. Esta mecánica ya la utilizó cuando citó a sus dirigidos para los partidos frente a Paraguay y Brasil en septiembre.

Hay que tomar en cuenta que esta primera lista del torneo local se reducirá, tal como sucedió hace un mes. Eso sí, el ‘Ajedrecista’ empezará a trabajar con todos ellos el miércoles 4 de octubre en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y ultimará detalles para tenerlos listos si es que finalmente se quedan en la convocatoria definitiva.

Recordemos que en el llamado que hizo el extécnico de Cruz Azul hace un mes, hubieron varios ausentes que no participaron de los encuentros ante la ‘Albirroja’ y la ‘Canarinha’, tanto por lesión como por decisión del comando técnico de la Selección Peruana. Así pues, Carlos Zambrano, Edison Flores, Jhilmar Lora, Bryan Reyna y Christian Cueva están a la expectativa de volver a ser citados.

Precisamente en su último partido con Alianza Lima frente Melgar (0-0), el ‘León’ fue consultado sobre esta posibilidad. “Todos los jugadores siempre sueñan con estar. Al que le toque estar, de mi parte, que a la selección le vaya bien. Si me toca o no me toca, yo voy a estar orgulloso de ser peruano. Lo importante es que la selección gane, esté quien esté”, sostuvo en diálogo con Liga 1 MAX.

Asimismo, Zambrano también analizó los próximos encuentros ante Chile y Argentina, considerando que será de vital importancia para la ‘Blanquirroja’ empezar a sumar para no quedar tan relegada en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. “Son partidos duros, en Chile siempre es duro. Después contra el campeón del mundo, Argentina. Tenemos que comenzar a sumar si queremos seguir soñando”, puntualizó.





Convocatoria de Juan Reynoso: horarios

Perú: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Colombia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Brasil: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Uruguay: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos (Miami): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (Los Angeles): 10:00 a.m.

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Peruana?

Tras igualar con Paraguay en Ciudad del Este (0-0) y perder con Brasil en Lima (0-1), la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 12 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el estadio Monumental David Arellano y será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, por la fecha 4, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el martes 17 en el Estadio Nacional desde las 9:00 p.m. Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’. Los canales anteriormente citados también pasarán este encuentro en todo el territorio peruano.





