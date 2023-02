Que los seis clubes hayan retrocedido a su postura inicial de no jugar completamente la Liga 1 hasta que la FPF levante la medida cautelar responde a una sola razón: no tenían otra alternativa. Alianza Lima y el resto de las instituciones en contra de la FPF ya registran un primer W.O. y, si suman el segundo en esta jornada, habrían descendido de manera automática. Es más, el reglamento también sanciona con permanecer tres años en la división de ascenso y al pago de una multa de S/.247,500 (50 UIT).

Más allá de que saltar al campo de juego soluciona el tema deportivo, ya que la intención de los clubes de oposición siempre fue disputar la Liga 1, la discusión ahora gira en torno a la transmisión de esos partidos y a la disputa legal que hay detrás de ellos por los derechos comerciales. En ese sentido, ¿qué escenarios se abren a raíz de esto y quiénes podrán transmitir dichos compromisos? Acá lo analizamos.

La FPF y su propuesta

Después de la reunión del miércoles en la Videna, a los seis clubes les quedó claro una cosa: la FPF no acepta que puedan transmitir sus partidos por la señal del Consorcio. Esos contratos que renovaron con dicho operador, legalmente, no son reconocidos por la Federación, cuyo acuerdo con 1190 Sports incluye en el paquete de derechos de TV a las seis instituciones de oposición. Pero como en estas citas se trata de negociar y ceder, el máximo ente del fútbol peruano propuso que esta segunda empresa tampoco transmita los compromisos de dichos equipos para no meterlos en una demanda legal. ¿Es posible? Sí, porque esto sucederá en la fecha 4.

La contraparte de este escenario es que los seis clubes se quedaron en el aire y sin opciones a emitir sus partidos de local. Como consecuencia de eso, según el abogado deportivo Julio García, no recibirán el pago que les corresponde por derechos de televisión. “Supongo que ahora es un gran problema para estos clubes, porque es un monto fuerte que no reciben, que no ven. Los ingresos por derechos comerciales corresponden el 40% o más de sus presupuestos anuales. Obviamente, con ese dinero cubren pagos de planilla, trabajadores, entre otros conceptos”, asegura.

Así se juega la fecha 4 de la Liga 1

Partidos Día y hora Lugar ¿Se transmite? Cienciano vs. Cusco FC Viernes 10 | 7:00 p.m. Cusco No Cantolao vs. César Vallejo Sábado 11 | 1:00 p.m. Lima Sí Binacional vs. Atlético Grau Sábado 11 | 3:00 p.m. Arequipa No ADT vs. Garcilaso Sábado 11 | 3:30 p.m. Tarma Sí Alianza Atlético vs. UTC Domingo 12 | 11:00 a.m. Sullana Sí Unión Comercio vs. Universitario Domingo 12 | 1:30 p.m. Tarapoto Sí Carlos Mannucci vs. Sporting Cristal Domingo 12 | 3:00 p.m. Trujillo No Alianza Lima vs. Sport Boys Domingo 12 | 4:00 p.m. Lima No Melgar vs. Municipal Lunes 13 | 7:00 p.m. Arequipa No

¿Por qué el Consorcio no puede transmitir?

La FPF, al tomar conocimiento de que algunos clubes renovaron sus contratos con el Consorcio haciendo uso de su cláusula de preferencia, interpuso una medida cautelar contra este operador para impedir la transmisión de los partidos por esta señal. Luego, la propia Federación pidió variar esta medida con el fin de ser la única con la capacidad de autorizar qué operadores pueden emitir la Liga 1 (como los casos de DirecTV, Best Cable, Cable Mundo Perú, Latin Cable y UsaRed). El Consorcio no figura en esta lista y para evitar problemas legales, no ha transmitido ningún partido desde que empezó el campeonato.

Pero los más afectados económicamente son los clubes, sobre todo aquellos que sí extendieron su vínculo con el Consorcio. Al no poder transmitir sus partidos por esta señal, no reciben ganancias por derechos de televisión. El contrato está ‘congelado’ y todo seguirá igual hasta nuevo aviso. Sin emisión, no hay pagos. Y destrabar este problema por la vía legal no tiene un tiempo definido, por lo que los clubes continuarán sin cobrar el dinero por sus derechos comerciales.

¿Por qué 1190 Sports no puede transmitir?

Este caso pasa por un tema de consideración. Para evitar exponer a los seis clubes a una millonaria demanda por parte del Consorcio, la FPF aceptó que 1190 Sports tampoco transmita sus partidos de la fecha 4 (no está confirmado si lo hará después). Esto da tiempo para retomar el diálogo entre la FPF y los clubes con el fin de llegar a un acuerdo. Eso sí, al no tener contrato con este nuevo operador y no reconocerlo como tal, dichos equipos tampoco pueden recibir un pago por derechos de televisión de esta empresa como sí sucedió con los otros once que están de acuerdo con este modelo de comercialización.

“No podemos exponernos a penalidades impagables y por tanto estamos velando por la seguridad legal a futuro. Queremos que alguien se haga responsable de lo que podría suceder”, sostiene Sergio Ludeña, administrador de Cienciano. Estas penalidades ascienden a montos de 70 millones de dólares, como es en el caso de Alianza Lima, cuyo cifra a pagar si rompe el contrato con el Consorcio los dejaría totalmente en la quiebra institucional.

¿Qué salida tienen los clubes?

Por el momento, Alianza Lima ha sido el único que se ha pronunciado oficialmente sobre el partido que tendrá este domingo ante Sport Boys en Matute. Los íntimos explicaron en un comunicado que no transmitirán por ninguna señal televisiva, radial ni por las canales oficiales del club el duelo contra los rosados por “la medida cautelar interpuesta por la FPF”. El club es consciente de que no puede meterse en un lío legal con el Consorcio sin la garantía de que alguien se hará cargo de esa penalidad ante una posible demanda.

Por su parte, Cienciano y Melgar, quienes también han mostrado una postura abiertamente en contra de la FPF, no se han pronunciado al respecto. El ‘Papá' recibe este viernes a Cusco FC, mientras que el ‘Dominó' hará lo mismo el lunes ante Municipal. Si bien no han confirmado si transmitirán su partidos, se entiende que para ellos aplica la misma figura que la de Alianza Lima. Con Binacional ocurrirá lo mismo.

“Si se siguen las reglas, no hay campeonato. Si se siguen las reglas, no hay fútbol peruano. Si se siguen las reglas, entramos a un escenario peor. Yo tengo fe de que la imaginación de quienes están aquí metidos ayuden a encontrar una solución, porque estamos caminando a la hecatombe”, advierte García.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR