Dentro de la selección peruana, Christian Cueva es un jugador muy importante. Es el ‘10′ del equipo, el creativo, el diferente. Sin embargo, pasa por un mal momento. No tiene equipo desde que saliera del Al-Fateh porque el club no estaba cumpliendo con los pagos correspondientes. Además, ‘Aladino’ se encuentra en un problema con el Santos FC de Brasil, al que le tiene que pagar, junto con Pachuca, alrededor de 4 millones de dólares. Está sin acción y en menos de 2 meses inician los amistosos FIFA. De no llegar con continuidad, ¿quién podría tomar su lugar en la bicolor pensando en los amistosos de marzo ante Alemania y Marruecos, el 25 y 28 de marzo próximo, respectivamente?

