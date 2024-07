El Torneo Clausura 2024 presentará partidos emocionantes en el transcurso de las jornadas y los equipos buscarán colocarse en los más alto de la tabla de posiciones para obtener el título nacional a fin de año. Si bien Universitario de Deportes consiguió ganar el Apertura, este torneo tiene a escuadras que mejoraron su nivel como Melgar, Alianza Lima y Sporting Cristal, quien solo se quedó atrás por diferencia de goles, en la primera parte del torneo. La Liga 1 publicó la programación de las fechas 7, 8 y 9 que incluyen cruciales encuentros.

Con el duelo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima como atractivo principal, la fecha 7 comenzará el jueves 15 de agosto de Alianza Atlético vs. Cusco FC, desde el estadio Campeones del 36. En el mismo día, Comerciantes Unidos será local ante UTC, en el Germán Contreras Jara de Cajabamba.

El viernes 16, se llevarán a cabo tres partidos. ADT vs. Melgar juegan en Tarma y los ‘rojinegros’ quieren sorprender al ‘Vendaval’ que no acumula derrotas en casa. En horas de la tarde, César Vallejo y Sport Boys se ven las caras en el estadio Mansiche. Por la noche, Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental.

Para el sábado 17, el día empieza con el choque entre Unión Comercio vs. Sport Huancayo. Cienciano y Atlético Grau juegan en Cusco y, para cerrar la jornada de sábado, Sporting Cristal será local ante Alianza Lima, en el estadio Nacional. La séptima jornada se cierra el domingo 18 cuando Los Chankas sea local ante Carlos Mannucci.

Programación de fecha 8

Las acciones no se detienen y el lunes 18 de agosto se dará inicio a la fecha 8 del Clausura. César Vallejo recibirá a Alianza Atlético en el estadio Mansiche. Al día siguiente, habrá cuatro partidos; en primera instancia, UTC vs. ADT juegan desde Cajabamba y Sport Huancayo será local ante Comerciantes Unidos.

Desde las 5:30 p.m. Universitario visita a Cusco FC y, horas después, Alianza Lima será local ante Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. Para cerrar el desarrollo de la jornada, el miércoles 20 serán los últimos cuartos partidos. Primero, Atlético Grau recibirá a Los Chankas en Piura.

En el Miguel Grau del Callao, Boys será local ante Carlos A. Mannucci y, en paralelo, Deportivo Garcilaso jugará de local contra Unión Comercio. Para cerrar la fecha, Melgar será local ante Sporting Cristal, desde el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.

Programación de fecha 9

Siguiendo con el desarrollo del Torneo Clausura, el sábado 24 de agosto, Alianza Atlético será local ante Sport Boys en el estadio Campeones del 36. A las 3:20 p.m. Los Chankas recibe a Alianza Lima en Andahuylas. En horas de la noche, Universitario será local ante César Vallejo desde el estadio Monumental.

El domingo 25, Sporting Cristal abre la jornada del domingo ante UTC desde las 11:00 a.m. (hora peruana). ADT vs. Sport Huancayo se enfrentarán en Tarma. Acto seguido, Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso juegan en Cajabamba y, para cerrar el día, Cienciano será local ante Melgar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Por último, el lunes habrá dos partidos. Desde el estadio Carlos Vidaurre, Unión Comercio será local ante Cusco FC y, por último, Mannucci recibirá a Atlético Grau en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿Cómo se define la Liga 1 Te Apuesto 2024?

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero; eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

Se llevarse a cabo una final por el título nacional de la temporada 2024, el equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





