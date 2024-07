Tras su salida de Boca Juniors, Darío Benedetto reveló detalles inéditos en su tiempo en el club. En una entrevista con un medio local, el delantero fue consultado sobre el polémico enfrentamiento que tuvo con Carlos Zambrano, que terminó hasta los golpes. Como se recuerda, la discusión que comenzó en el campo de juego, escaló hasta tal punto que Benedetto propinó un puñete en el rostro a ‘Kaiser’ en el túnel hacía los vestuarios. Sin embargo, el ‘Pipa’ confesó que Luis Advíncula también quiso meterse en la pelea para defender a su compañero de la Selección Peruana.

El enfrentamiento entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano se produjo en 2022, durante un partido contra Racing Club. En la segunda mitad del encuentro, el defensor regresó con un golpe visible en el pómulo, lo que generó una situación muy conflictiva. Las imágenes de este incidente causaron gran revuelo y escándalo dentro del equipo argentino, ya que el golpe recibió por parte de Benedetto y la subsiguiente confrontación fueron altamente polémicos y generaron mucha controversia entre los jugadores y los seguidores del club.

En una entrevista con TyC Sports, Darío Benedetto explicó que una discusión que inició durante el partido se intensificó, convirtiéndose en un conflicto más grave. Lo que sorprendió a muchos fue descubrir que Luis Advíncula también intentó intervenir en el enfrentamiento para apoyar a su compañero. “(Luis) Advíncula también se quería meter en el quilombo. Tuvimos una discusión de partido normal que llegó a mayores, pero lo bueno que terminamos bien con Carlos, hablamos y aclaramos todo en el vestuario”, indicó el futbolista.

A pesar del momento tenso que causó algunas diferencias internas en el club, e incluso problemas directivos, el delantero argentino destacó que, después del partido, se resolvieron los conflictos en el vestuario y se alcanzó un entendimiento entre los involucrados. Además, antes de confirmar su salida del club, Benedetto seguía manteniendo una buena relación con el ‘Rayo’ y el ‘León’ Zambrano, a quienes recuerda con aprecio.

Por otro lado, Benedetto también habló sobre el conflicto que tuvo con el cuerpo técnico en la última temporada, cuando no era considerado parte del once titular de manera regular. “De Martínez me quedo más con la persona que con el entrenador. Tuvimos una linda charla donde quedó todo más que bien. Yo le dije que entendía todo y le pedí por favor que me diera una mano para mi salida”, agregó.





¿Cuál fue la respuesta de Zambrano tras la pelea con Benedetto?

Carlos Zambrano admitió que inicialmente no estaba dispuesto a dejar pasar el incidente y estaba preparado para enfrentarse nuevamente a Benedetto. No obstante, reveló que con el tiempo la situación se calmó y nunca encontró el momento adecuado para llevar a cabo su venganza, por lo que finalmente el asunto no pasó a mayores. “Luego de eso dije, va a llegar el momento que le busque la sinrazón, pero nunca llegó. Porque en el entrenamiento era más cordial conmigo, te saludaba. Igual va a haber enfrentamientos en los entrenamientos de delantero-defensa, estaba esperando, pero no me presionaba. Ya sentía que ya se enfriaba, y ya perdí. Es muy incómodo, en el momento me hubiese peleado, así me hubiese pegado, no pasa nada, pero quedó ahí. Se equivocó y ya está”, concluyó.





Los números de Luis Advíncula con Boca en 2024

Durante la presente temporada, Luis Advíncula ha participado en 24 partidos, acumulando un total de 1,805 minutos de juego y registrando cuatro asistencias, de acuerdo con el portal Transfermarkt. A pesar de las complicaciones que ha sufrido en el tendón de Aquiles, ‘Lucho’ continúa siendo una pieza fundamental para su equipo, destacándose especialmente en el ámbito ofensivo.

Su capacidad para sumarse al ataque y crear oportunidades ha sido una constante a lo largo de su carrera. Esta habilidad se hizo evidente desde sus primeros días como lateral derecho, una posición en la que fue ubicado por primera vez en 2012 cuando jugaba para Sporting Cristal bajo la dirección de Roberto Mosquera. Desde entonces, su contribución ofensiva ha sido una característica distintiva en su desempeño en el campo, consolidándolo como un jugador indispensable para su equipo.

Luis Advíncula realizando entrenamientos con Boca Junior. (Foto: Difusión).





Luis Advíncula firmó su renovación con Boca Juniors hasta el 2026

A principios de mayo de este año, a través de la cuenta oficial del club en Twitter, se dio a conocer que Advíncula renovó su vínculo contractual con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. En la imagen que comparte el elenco azul y oro también aparece Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol del club. “¡Tu felicidad es la nuestra, Pichón!”, se lee en la publicación, que inmediatamente generó cientos de reacciones.

Desde finales de abril, la directiva del cuadro argentino se estuvo reuniendo con Capital Group, grupo empresarial que representa al lateral derecho de la Selección Peruana, para llegar a un acuerdo económico que permita la continuidad del jugador en el club. Si bien las negociaciones se extendieron algunos días, finalmente se llegó a finiquitar un monto.

Boca Juniors renovó con Luis Advíncula hasta finales del 2026. (Foto: Twitter)





