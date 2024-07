El Torneo Clausura 2024 avanza hacia su tercera fecha, tras un fin de semana repleto de partidos cruciales que arrojaron resultados notables. Alianza Lima superó a Alianza Atlético con un 2-0, FBC Melgar aplastó a César Vallejo con un contundente 5-2, Sporting Cristal arrolló a Sport Boys 4-0 y Universitario de Deportes empató 1-1 con Atlético Grau. Ahora, los equipos se alistan para la próxima jornada, destacando el ‘clásico peruano’, con la firme intención de asegurar la victoria en sus respectivos encuentros. A continuación, consulta la programación con los horarios y estadios donde se disputarán los cotejos.

La tercera fecha del Clausura comenzará el jueves 25 de julio con el duelo entre Alianza Atlético y FBC Melgar, programado para la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Municipal “Campeones del 36″. Los arequipeños irán por su tercer triunfo. Más tarde, a las 3:15 p.m., Cusco FC, último en la tabla de posiciones, recibirá a Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cierran el día, César Vallejo vs. UTC, en el Mansiche, a las 7:00 p.m.

El viernes 26, las actividades comienzan a la 1:00 p.m. (hora peruana) con el choque entre Unión Comercio y Atlético Grau —en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto—, ambos en similares posiciones, 13 y 12, respectivamente, por lo que saldrán con todo. A las 3:15 p.m., Comerciantes Unidos se mide contra Carlos A. Mannucci en Cajabamba. Luego, Deportivo Garcilaso se enfrentará a Sport Boys en Cusco, a partir de las 6:00 p.m.

Por la noche, en un duelo cargado de historia y rivalidad, Universitario y Alianza Lima, ambos aspirantes al título, se enfrentarán en el estadio Monumental de Ate. El compromiso, programado para las 8:30 p.m., contará con la presencia de la hinchada crema. Originalmente previsto para el 27, la fecha del encuentro se modificó por temas de seguridad.

Finalmente, el sábado concluirá la jornada con dos disputas claves. En primer lugar, Sporting Cristal se enfrentará a Cienciano a la 1:00 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses no pueden permitirse una derrota, ya que sus competidores directos aún no han tropezado. Finalmente, desde el estadio Municipal de Tarma, ADT se medirá contra Los Chankas a las 3:15 p.m., que permanecen invictos y no cederán fácilmente.

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2024

¿Cómo se define la Liga 1 Te Apuesto 2024?

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero; eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

Se llevarse a cabo una final por el título nacional de la temporada 2024, el equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





