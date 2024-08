Después de que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF emitiera su fallo a favor de Paolo Guerrero, dejándolo libre de la César Vallejo desde este lunes 26 de agosto, más de una voz se pronunció sobre el tema. Y ante la posibilidad de que el ‘Depredador’ se una a Alianza Lima, Richard Acuña -presidente del cuadro ‘Poeta’- arremetió con todo contra los blanquiazules. En respuesta, Rafael Medina, administrador del club íntimo, se contactó con el titular de la UCV para asegurarle que en La Victoria no tiene intención de fichar a un jugador que aún tenga contrato vigente con otro club.

Aunque los Íntimos no confirmaron la operación sobre el máximo goleador histórico de la Selección Peruana, su posible incorporación al club es una opción que agrada a varios miembros del equipo ( ver aquí ). Rafael Medina se comunicó con Richard Acuña, quien afirmó que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF favorece a Alianza Lima.

“Escuché sus declaraciones y luego lo llamé para explicarle (a Richard Acuña) y decirle con claridad que en Alianza Lima no tenemos esas prácticas”, dijo el administrador en Fútbol en América. Asimismo, también fue consultado sobre la posible llegada del ‘9′ a La Victoria, a lo que respondió: “Realmente ese es un tema que lo verá el cuerpo técnico y la gerencia deportiva del club. Lo que sí tenemos claro es que no tenemos ninguna intención de tener a un jugador que tenga contrato vigente con otra institución”.

Después de que el delantero quedara libre y pudiera fichar por cualquier club de la Liga 1, él se encuentra en Brasil y en las próximas horas se definirá su futuro, sabiendo que el libro de pases cierra el 31 de agosto. No obstante, a Medina se le consultó si considera que Guerrero, a sus 40 años, sería una pieza que le gustaría en el once de su equipo. “Me gustaba Van Basten y otros jugadores, nosotros acá estamos para hacer lo mejor posible para que Alianza Lima siempre esté adelante”, declaró.

¿Qué dijo Richard Acuña sobre Alianza Lima?

Después de que Paolo Guerrero lograra desvincularse de la Universidad César Vallejo, Richard Acuña hizo declaraciones ante la prensa sobre lo ocurrido. El presidente del equipo trujillano se refirió al fallo de la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que oficializó la liberación del ‘Depredador’. “Los últimos precedentes que se han dado han sido con una institución como Alianza Lima. Han sacado a tres jugadores de esa manera: Erick Noriega, Marcos Huamán y Carlos Neira”, dijo Acuña.

“Creo que nosotros tenemos que apuntar a la formalidad de este país. Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere. Yo creo que cuando hay un contrato de por medio, hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos, a una institución, a la ciudad y a todos los que apuntamos. Creemos que a nivel deportivo la única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, complementó

Como se recuerda, los ‘Poetas’ presentarán una demanda contra el delantero por no cumplir con su contrato. Asimismo, hicieron un llamado a la Cámara de Resolución para que evaluara la solicitud de Paolo Guerrero de liberarse de sus responsabilidades con el club. “A nosotros nos interesa de sobremanera el respeto a las leyes, evitar un mal precedente deportivo e internacional. No creo justo que un jugador, o cualquier colaborador, diga que porque ‘ya no quiero, me tengo que ir’. Entiendo la libertad de trabajo, pero también el respeto a la ley, el contrato, las instituciones y el fútbol peruano”, aseveró.

Por otro lado, también se refirió a Paolo Guerrero, quien solo estuvo con ellos seis meses, y arremetió contra el goleador asegurando que, con él o sin él, continuarán con el proyecto. “Paolo Guerrero era un jugador más de los 26 que teníamos. Yo aclaro que el fútbol peruano debe marcar precedentes y estos deben ser positivos. Fuera de ello, nosotros estamos felices y satisfechos con los futbolistas que tenemos. Si lamentablemente no se puede dar su contrato hasta el final, quedará como algo anecdótico y sacaremos adelante este proyecto con o sin él”, sentenció.

Paolo Guerrero no es más jugador de César Vallejo

Después de semanas de especulación, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha confirmado que Paolo Guerrero podrá finalizar su contrato con César Vallejo. La resolución, emitida por unanimidad, establece que el vínculo entre el delantero de 40 años y el club trujillano terminará oficialmente el 26 de agosto de 2024, permitiéndole así fichar con cualquier otro equipo que le ofrezca un contrato.

El comunicado de la CCRD aclara que el proceso actual no abordó las razones o responsabilidades detrás de la terminación del contrato, dejándolo abierto para posibles reclamaciones futuras en otro proceso ordinario. La decisión se centra únicamente en el hecho de que el acuerdo entre Guerrero y César Vallejo llegará a su fin, sin entrar en los detalles del incumplimiento.

Finalmente, la resolución confirma que la inscripción del fin del contrato se realizará en los registros de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol a partir del 26 de agosto. Aunque Guerrero ha logrado su liberación, César Vallejo se reserva el derecho de presentar una demanda por posible incumplimiento del acuerdo.

Resolución oficial de la salida de Paolo Guerrero de la César Vallejo. (Foto: Difusión).





