Alianza Lima venció por 1-0 a Los Chankas en Andahuaylas y se afianzó en el primer lugar del Torneo Clausura 2024. El objetivo de los blanquiazules es ganar el certamen y enfrentar a su clásico rival, Universitario de Deportes, en la final por el título nacional. Luego de la victoria en provincia, el técnico Mariano Soso se refirió a la posible llegada de Paolo Guerrero, quien se liberó de la Universidad César Vallejo tras un fallo de la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Al llegar a Lima, el entrenador argentino fue consultado por el posible fichaje del ‘Depredador’. “En cuanto a la desvinculación, todavía no es oficial. Es inminente. De Paolo puedo tener la posibilidad de compartir con ustedes los antecedentes del futbolista en el marco de la historia del fútbol peruano. Son significativos. Tengo una valoración muy positiva del futbolista. Tiene una pertenencia enorme en cuanto a lo que es el mundo de Alianza y es un referente para el pueblo tan amante de nuestro fútbol”, fueron sus primeras palabras.

Luego, el exestratega de Sporting Cristal resaltó que necesitan a un delantero debido a la lesión de Cecilio Waterman. “En función de la imposibilidad de contar con Waterman, se abre la posibilidad de incorporar a un componente más de ataque”, sostuvo. Soso también habló sobre el reto de dirigir a Alianza Lima: “Estoy muy honrado de la elección del club. Me despierta una responsabilidad y un reto muy grande gestionar a Carlos Zambrano, a Hernán Barcos, jugadores que tienen una larga trayectoria. Guerrero es un desafío muy grande, obviamente”.

Eso sí, indicó que también le despierta emoción gestionar a los jugadores más jóvenes y también a los que necesitan consolidarse. “Pero también me genera y me moviliza mucho poder hacer crecer a Catriel (Cabellos) y poder consolidar a (Erick) Noriega. La toma del proyecto está vinculada a los futbolistas que tiene Alianza Lima. Es innegable que un jugador de ese calibre (Paolo Guerrero) movilizaría a cualquier entrenador”, añadió.

Finalmente, destacó las cualidades del ‘Depredador’. “Nosotros debemos ser respetuosos por una cuestión legal. Que se genere la desvinculación formal y no oculto el deseo ya a partir de manifestar que es un futbolista que no solamente reúne argumentos por aquello que realizó, sino porque muestra vigencia y por lo que le podría inyectar a Alianza Lima. Lo que sí, insisto, no hay ningún tipo de ocultamiento, sino un respeto muy profundo por los tiempos de desvinculación”, sentenció.





Paolo Guerrero se reencontró con Jefferson Farfán

Luego de que se conociera que se acabó su etapa en el club trujillano, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana recibió a su amigo Jefferson Farfán en Brasil. La ‘Foquita’ compartió una par de imágenes junto al capitán de la Blanquirroja en el país de la samba. Eso en medio de la posible llegada del exjugador del Bayern Múnich a Alianza Lima.

La imagen que publicó Farfán muestra a los dos amigos de toda la vida conversando frente al mar. El exfutbolista del PSV acompañó la publicación solo con un emoji de la bandera brasileña, pero sin dejar ni un mensaje. Pese a que no se sabe de que hablaron, esta foto que compartió llamó la atención de sus seguidores y recibió muchos comentarios al respecto.





¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego del triunfo en Andahuaylas, Alianza Lima se enfrentará contra Carlos Mannuci el 14 de setiembre. El inicio del encuentro está fijado para las 7:00 p.m. hora local de Perú. Por la fecha 10, el encuentro será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





