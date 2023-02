Todas las críticas apuntan a Carlos Compagnucci tras la reciente derrota crema ante Mannucci, duelo que significa además el tercer partido consecutivo en que Universitario de Deportes no suma punto en la Liga 1. Esta crisis deportiva se agudiza porque una de esas caídas, la segunda, fue ante Alianza Lima en condición de local en el estadio Monumental. Ante esos números no hay análisis positivo que resista. Sin embargo, en tienda crema no se apresuran en tomar una decisión definitiva sobre el futuro del entrenador argentino y más bien prefieren analizar el panorama con cabeza fría y calendario en mano.

La posición del club

Según pudo conocer Depor, la directiva de Universitario ya puso sobre la mesa la opción de dar por concluido el contrato de Carlos Compagnucci. A esta acción se ha sumado el análisis detallado de cada posible escenario, teniendo muy en cuenta el calendario deportivo y lo que se viene, que específicamente apunta a la Copa Sudamericana.

La primera gran conclusión es que Universitario no se puede dar el lujo de dejar acéfalo al equipo a tan poco de estrenarse en la Copa Sudamericana, en una llave que se jugará a un solo partido, en casa y ante Cienciano, y donde se espera salir con éxito.

Repasemos: a Universitario se le viene Melgar este fin de semana en condición de local, un partido clave para los intereses del cuadro crema y donde se espera que Compagnucci logre darle vuelta al mal momento. Primero porque se jugará de local y segundo porque el rival pasa por un mal momento, lo que lo hace viable para encontrar el triunfo y romper la mala racha.

La Sudamericana, clave

Eso sí, según se pudo conocer, la gran apuesta descansa sobre la Sudamericana, partido donde la expectativa es avanzar de fase y clasificar a la fase de grupo. Esta apuesta tiene un valor deportivo muy alto, pues significaría un gran respiro para la plantilla y el comando técnico, pero también implica un objetivo prioritario para el club en términos de ingresos: eliminar a Cienciano y avanzar a la fase de grupos se traduce en un ingreso de 900 mil dólares como premio por la Conmebol, además de 100 mil dólares por cada triunfo en esa siguiente fase.

Por esto último es que el duelo ante Cienciano es decisivo. Si Compagnucci no logra esa clasificación a partido único, su cabeza, muy probablemente, rodará en Ate.

¿Es posible un escenario más radical? Posible, sí; pero muy poco probable. En Ate prefieren decidir con cabeza fría y no caer en arrebatos. Por supuesto, una opción es que el entrenador decline al puesto, aunque esa es una posibilidad algo remota.

