Los hechos de violencia ocurridos el último sábado en el distrito de Santa Anita -que dejaron cuatro heridos, incluidos dos menores de edad-, llevaron a que los representantes de Alianza Lima, Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol y la Presidencia del Consejo de Ministros se reunieran, a fin de hallar soluciones. Finalmente, se optó por el cierre de las tribunas populares para los próximos duelos de local que enfrentarán ambos clubes -ante Comerciantes Unidos y Sport Huancayo, respectivamente-. Si bien la institución crema optó por firmar, desde el lado de los blanquiazules consideraron que no corresponde dicha sanción, dejando clara su postura a través de una carta dirigida a Alberto Otárola, titular de la PCM.

De acuerdo al documento emitido por la institución victoriana, dado a conocer por Latina, sostienen que “Alianza Lima mostró su oposición a firmar el acta que dispone el cierre de las tribunas populares para el próximo partido de local de nuestro club, debido a que en el marco de la Ley N°30037 y su reglamento, no hemos cometido ninguna infracción pasible de sanción el día 17 de febrero del 2024″. Bajo esa consigna, manifestaron que no se le puede sancionar con el cierre de la tribuna sur (donde se ubica la barra del equipo).

“En virtud al principio rector establecido en el artículo 50° del reglamento de la Ley N°30037, el club Alianza Lima no puede ser pasible de sanción por hechos ajenos en el marco de la celebración de un espectáculo deportivo que no fue organizado por nuestra institución, por tanto, rechazamos cualquier sanción que tenga relación directa o indirecta con los lamentables hecho acaecidos en el distrito de Santa Anita el día 17 de febrero del 2024″, indican.

Asimismo, ratificaron su postura contra la violencia, precisando que “nuestra institución está dispuesta a participar en toda campaña que busque eliminar la violencia en los escenarios deportivos, así como promover la supresión de todo mensaje que fomente la violencia en los espectadores de los partidos de fútbol”.

Carta de Alianza Lima al Premier Alberto Otárola. (Fuente: Latina TV)

“El club Universitario de Deportes debe asumir la responsabilidad por los hechos, y está en la obligación directa de coadyuvar a las investigaciones que vienen conduciendo las autoridades policiales, por cuanto las personas que estarían implicadas en los hechos serían barristas o hinchas de dicha institución deportiva”, señalaron. Finalmente, hicieron un pedido para una nueva reunión con el presidente del Consejo de Ministros, donde esperan “exponerle el trabajo que venimos realizando en el marco de la organización de los espectáculos deportivos conforme a la Ley N°30037 y su reglamento”.

¿Cuál fue el acuerdo tras reunión con el Ejecutivo?

Luego de la reunión que sostuvieron los representantes de Alianza Lima, Universitario, la FPF y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se dio a conocer que los duelos que ambas instituciones disputen de locales -frente a Comerciantes Unidos y Sport Huancayo, respectivamente- no contarán con las tribunas populares. Esta medida se da, tras los enfrentamientos que protagonizaron barristas de los dos clubes el último sábado, en Santa Anita, que resultó con cuatro personas heridas, entre ellos dos menores de edad.

Sobre ello, Alberto Otárola indicó que “con esto queremos lanzar un mensaje importante para las barras y el fútbol. Acá tenemos que responsabilizarnos todos por estos hechos, que lacera la consciencia de los peruanos. El hecho que haya habido dos niños heridos de bala nos llevan a la necesidad de tomar este tipo de decisiones, que no busca que los clubes quiebren ni mucho menos. Pero también debemos tomar decisiones que sean un mensaje de reflexión a las barras, hinchas y clubes, y que debe tener la intervención del Ejecutivo”.

¿Cuál es la posición de Universitario?

Tras el anuncio de Alberto Otárola, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, opinó sobre la decisión de las autoridades y aseguró que es la única manera de tomar acciones contra la violencia en el fútbol peruano. “Nosotros no podemos poner en contexto el abrir una tribuna contra la vida de unas personas. De raíz, estamos tratando de neutralizar esta problemática que viene de hace muchísimos años”, sostuvo tras salir de la reunión con el Ejecutivo.

Además, se mostró a favor de la medida: “La iniciativa que el premier y la autoridad plantearon, los clubes tenemos que aceptarla. Es la única manera, siendo radicales, de neutralizar esta problemática que afecta a nuestro sector, el deporte”, apuntó el directivo merengue.

La palabra del abogado de Alianza Lima

Por otro lado, Alianza Lima expresó una posición contraria a la medida tomada por el Ejecutivo respecto al cierre de las tribunas populares y explicó las razones por las cuales no suscribieron el acta planteada por el Gobierno durante la reunión de este martes. “Alianza Lima no acepta tener responsabilidad por los hechos que se han producido en el marco de un encuentro deportivo del club Universitario de Deportes. Esta medida afecta no solo en lo económico, sino también en lo institucional. El club se ve involucrado en una sanción que no tiene conexión directa, indirecta ni tampoco ha sido promovido por algún integrante de la institución”, sostuvo Francisco Álvarez, abogado del club blanquiazul, en Latina Deportes.

Finalmente, Álvarez emplazó al Gobierno a darle viabilidad jurídica a la decisión tomada. “Ellos tienen que ver cómo van a viabilizar esta decisión, es su responsabilidad. Esa respuesta la tiene que dar el presidente del Consejo de Ministros. Una cosa es decidir, otra cosa es darle viabilidad jurídica”, finalizó. Como se sabe, a la reunión asistieron el administrador Diego Guerrero, Francisco Álvarez (abogado) y Bruno Marioni (director deportivo).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.