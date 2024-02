Este martes 20 de febrero, Sporting Cristal perdió de manera categórica ante Always Ready. El resultado fue un 6-1 en contra en el estadio Municipal El Alto de Bolivia, con amplia superioridad por parte de los locales quienes aprovecharon el factor de altura para poder ponerse en ventaja, a nivel físico. En la historia de la Copa Libertadores, no se ha podido remontar una ventaja de cinco goles.

No cabe duda que la derrota de los ‘celestes’ ha dejado molestias en la hinchada y también una estadística negativa que quedará para el recuerdo. Sí, no es la primera vez que caen goleados en un certamen internacional, pero teniendo en cuenta su presente - tercer lugar en la Liga 1 Te Apuesto con 17 goles a favor - cae como un ‘baldazo’.

De acuerdo al estadístico MisterChip, para recordar una goleada a Sporting Cristal, habría que remontarnos hacia el año 2007, cuando cayeron como visitantes ante América de México. La llave quedó perdida y quedaron eliminados del certamen continental. Misma situación en 2001, con un 5-0 ante Cruzeiro.

Si hablamos del resultado igual, en 1981 cayeron ante Cobreloa, en un partido que también se jugó en la altura de Chile, precisamente en la provincia de Calama. La primera vez que sucedió una ventaja así, fue en el año 1973, cuando perdieron ante Cerro Porteño en Paraguay.

Cabe resaltar que, en toda la historia de la Copa Libertadores, no existe un partido que se haya remontado con una ventaja de 5 goles. Bajo esta premisa, los del Rímac buscarán un victoria abultada con su hinchada. Por el lado de Always Ready, quieren mantener su ventaja.

Estadística de Mister Chip acerca de goleadas en Copa Libertadores. (Captura: Twitter)

Sporting Cristal vs. Always Ready: lo que se viene

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 8.

El compromiso entre celestes y altiplánicos por la fase 2 de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional, Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

