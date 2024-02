Sporting Cristal y Always Ready se enfrentan por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024, en el compromiso programado para el martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con una hora más en Bolivia) y que se disputará en el Estadio Nacional de Lima. En esta nota, conocerás los canales de transmisión, la programación según la zona horaria de diversos países y todos los detalles para que puedas vivir este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Los celestes son conscientes de que en casa se vuelven más fuertes, por lo que intentarán hacer la histórica y superar al combinado boliviano con la consigna de quedarse con la llave entre ambos y poder seguir avanzando en el torneo de clubes más importante de nuestro continente, a pesar del 6-1 recibido en tierras altiplánicas.

Sporting Cristal y Always Ready ya disputaron un partido por esta edición, el mismo que no se mostró nada parejo y dejó a los locales con una importante ventaja de cara al encuentro de revancha que tendrá que desarrollarse en tierras peruanas, donde el conjunto bajopontino buscará recibir el apoyo de su gente para avanzar en la Copa Libertadores.

Es preciso señalar que los de La Florida llegan con el cartel de favoritos a esta partido, ya que poseen un rico historial en el campeonato de clubes más importante de nuestro continente. Incluso, supo cómo ser subcampeón en la edición de 1997, cayendo en la final ante Cruzeiro de Brasil, pero saben que no será suficiente ganar, sino que deberán hacerlo por seis goles para seguir en carrera.

Ojo a un detalle, Sporting Cristal espera recibir una importante cantidad de hinchas en el coloso de José Díaz para el partido contra Always Ready, pero aún no ha podido confirmar la habilitación de la tribuna sur de dicho escenario, debido a la programación de un concierto días cercanos al duelo deportivo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Always Ready?

El partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 8.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Always Ready?

El compromiso entre Sporting Cristal y Always Ready por la fase 2 de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional, Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

