El reconocido payaso chileno que rechazó jugar por Alianza Lima

'Tachuela Chico' es uno de los payasos más famosos de Chile, su nombre es Agustín Maluenda Quezada y hasta tiene una estatua en una estación del metro en Santiago. En una entrevista para el medio La Tercera, el comediante afirmó en en algún momento de su vida estuvo cerca de firmar por Alianza Lima.

Agustín Maluenda aseguró que en el 1975 llegó a Perú y, junto con sus compañeros de circo, tuvo la oportunidad de enfrentar a un equipo de Copa Perú, donde Héctor Chumpitaz , ídolo de Universitario de Deportes, observó su juego y le propuso jugar en Alianza Lima.

“El circo siempre ha tenido grandes jugadores. Yo el ‘75 estaba en Lima, y nos tocó jugar un partido con un equipo de tercera división. Y andaba ahí Héctor Chumpitaz, el ex seleccionado de la generación de oro de Perú, y me vio jugar”, contó Maluenda.

Tachuela Chico junto a su hermano Pastelito. (Foto: internet) Tachuela Chico junto a su hermano Pastelito. (Foto: internet)

“Ese día me destapé haciendo goles. Cuando terminé se me acercó y me dijo ‘sácate la ropa de payaso, hermano, te queremos para que juegues en Alianza Lima, con contrato’. Y yo le dije que gracias, pero que era un hombre de circo, y tenía contrato ahí. Insistió preguntándome cuánto me pagaban, pero yo le dije que estaba con mi hermano, y que tenía que cumplir y terminar con ellos”, continuó el payaso.

Hace poco Maluenda recibió homenaje por sus 50 años de carrera artística en el circo, sin embargo lleva un grato recuerdo de la vez que tuvo la oportunidad de convertirse en futbolista y vestir la camiseta 'blanquiazul'.

Foto y video: américa tv

