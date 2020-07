Ni guiño ni mensaje. Reimond Manco viene compartiendo sus día a día en sus redes sociales, especialmente, cómo se viene preparando para el reinicio del torneo, esta vez, junto a Atlético Grau. Pese a lo ajetreado de su jornada, se da tiempo para responder a las preguntas de sus seguidores y una de ellas llamó la atención.

Uno de los seguidores del ‘Rei’ le consultó si hubo un acercamiento por parte de Alianza Lima para que sea uno de sus refuerzos esta temporada, a lo que el volante del cuadro ‘albo’ le respondió con un rotundo “negativo”.

No es la primera vez que ex ‘jotita’ es sugerido al cuadro íntimo, teniendo en cuenta su paso por el club. No obstante, por parte del club como del jugador se han encargado de desmentir algún tipo de comunicación.

Reimond Manco negó cualquier acercamiento de Alianza Lima. (Foto: Instagram)

Como en casa

El nuevo fichaje de Atlético Grau se acopló a los entrenamientos desde el viernes, hecho que no pasó desapercibido en las redes sociales del club, que rápidamente compartieron un video de su llegada y su incorporación con el plantel.

“Estoy muy contento de ya entrenar en el campo con el grupo, con el comando técnico. Feliz de estar acá”, sostuvo Manco, quien no ocultó su buen ánimo en el video. Además, manifestó sus ansias porque empiece la Liga 1. “Estamos esperando que empiece el torneo. Les mando un saludo a todos los hinchas albos y que nos sigan apoyando”, comentó.

Reimond Manco llegó al cuadro piurano, tras desvincularse de Binacional, por desacuerdos con la directiva del equipo puneño. Su salida no pasó desapercibida y recientemente el ‘Poderoso del Sur’ anunció la salida de tres jugadores más de su plantilla.

