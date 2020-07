El último partido de Claudio Pizarro con la Selección Peruana fue el 30 de marzo del 2016: perdimos 1-0 con Uruguay en Montevideo. Casi dos meses después, fue el debut de Luis Abram con la bicolor: el 24 de mayo ingresó -por Alberto Rodríguez- en el 4-0 sobre Trinidad y Tobago. Por solo 55 días, el defensor de Vélez Sarsfield se quedó con las ganas de cumplir un sueño: compartir camarín con el ‘9′.

Después de la despedida de Claudio Pizarro -Werder Bremen consiguió la permanencia en la Bundesliga (le alcanzó con el 2-2 ante el Heidenheim, por los Play Off)-, más de un excompañero lo etiquetó en redes sociales para destacar su profesionalismo. Luis Abram no se quedó atrás: no subió una foto con él dentro del campo, pero una de hace algunos años.

El zaguero de la Selección Peruana era un niño y se acercó junto a otros hinchas para pedirle un autógrafo a Claudio Pizarro. El detalle está en la descripción: “Mi cara de admiración lo dice todo...Ejemplo para muchos” @claupiza14

Desde su cuenta de Instagram, el zaguero de Vélez así mostró su admiración por el '9' (Foto: difusión)

Lo siguen de cerca

En la última temporada con Vélez Sarsfield, Luis Abram acumuló 1,692 minutos en 19 partidos. Esa regularidad en el cuadro argentino -y, por supuesto, con la titularidad ganada en la Selección Peruana (desde la Copa América del año pasado)-, generó que desde otros mercados le pongan la puntería: según prensa ‘che’ el último club que estuvo cerca del defensor fue América de México.

