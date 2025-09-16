El presente de Alianza Lima ha estado marcado por contrastes a lo largo del 2025. Mientras en la Copa Sudamericana el equipo se metió en los cuartos de final y despertó la ilusión de sus hinchas, en el Torneo Clausura los resultados no acompañaron, generando críticas hacia el técnico Néstor Gorosito. Sin embargo, la directiva íntima ha optado por respaldar al ‘Pipo’ y continuar con su proyecto, apostando por la estabilidad antes que por los cambios apresurados. Bajo esa línea, la renovación del entrenador argentino ya está prácticamente encaminada y solo faltan detalles para que se haga oficial.
En las últimas semanas, distintos rumores llegaron a Matute sobre la continuidad del estratega. Incluso se habló de un interés de la selección peruana por contar con Nestor Gorosito de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. Pero la decisión en Alianza Lima parece firme: mantener al entrenador que logró devolver competitividad internacional al plantel blanquiazul.
De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, las conversaciones entre el club y el DT se encuentran en una etapa avanzada y el nuevo contrato tendría vigencia hasta diciembre de 2026. Esto representaría una extensión importante, considerando que su vínculo actual finalizaba a fines de este año.
El propio administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, también dejó en claro que el club apuesta por la continuidad del argentino. “Con ‘Pipo’ (Gorosito) está bastante avanzado. Nosotros queremos que se quede, entendemos que él también”, señaló en declaraciones recientes. Estas palabras confirmaron que solo restan formalidades para sellar el acuerdo.
