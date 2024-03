Como se sabe, Perú enfrentará a Nicaragua y República Dominicana el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente, como parte de su preparación para la Copa América 2024 y la continuación de las Eliminatorias al Mundial 2026. La incógnita está en Renato Tapia, cuya última información sobre su estado de salud es la difundida por su club. “Renato Tapia sufre una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo estimado de recuperación es de 3 semanas”, se lee en el comunicado. Y si miramos el calendario, es complicado que el futbolista llegue recuperado a los compromisos de la bicolor.

Por ello, la decisión recaerá en Jorge Fossati, cuya lista de convocados la daría a conocer la primera semana de marzo y a partir de allí realizará su plan de trabajos con miras a los amistosos de preparación. Si el uruguayo decide incluir a Renato Tapia dentro de su lista, es porque existe una leve posibilidad de que pueda recuperarse antes. Caso contrario, deberá prescindir de él, darle tiempo para su entera recuperación y buscar variantes. ¿Quiénes podrían reemplazar al jugador del Celta, teniendo en cuenta la posición que ocupa en el campo?

Tres opciones en la volante

Para nadie es un secreto que Renato Tapia es un futbolista polifuncional, cuya habilidad para adaptarse a las posiciones en las que es requerido le permite tener mayores oportunidades de ser titular. Es común verlo como mediocampista defensivo, sobre todo en la selección, donde casi toda su carrera se ha desempeñado en esa posición. Le parece cómodo jugar en esa zona de la cancha, donde su rol principal es ser el nexo entre la línea defensiva y la ofensiva, de manera que el equipo pueda funcionar acorde a la idea planteada.

Si Perú juega con su clásico 4-2-3-1, Tapia ocuparía el mediocentro como volante de marca, siempre acompañado de otro mixto, que suele ser Yoshimar Yotún. En ese escenario, Fossati tiene tres alternativas: Pedro Aquino, Wilder Cartagena y Jesús Castillo, quienes poseen características similares al del jugador del Celta y ya saben lo que es ocupar esa zona. Tienen marca y son aguerridos, pero la diferencia está en el presente de cada uno.

Aquino acostumbra a reemplazar a Tapia cuando no está y es la primera opción que maneja el DT ‘charrúa’. La ‘Roca’ es quien tiene mayor continuidad a diferencia de Cartagena y Castillo, con 737 minutos disputados este año. Su regularidad le sirvió para ganarse un puesto en el once titular de Santos Laguna y el ritmo de competencia con el que llegará a la bicolor también juega a su favor. Cerca de él, está el jugador de Gil Vicente de Portugal, pues acumula 180′ en cinco partidos. Además, está en actividad constante y eso puede sumarle puntos a la hora de que Fossati tome una decisión.

Los números de Aquino, Cartagena y Castillo en 2024:

Futbolista Partidos jugados Minutos disputados Club Pedro Aquino 9 737′ Santos Laguna Wilder Cartagena 3 162′ Orlando City Jesús Castillo 5 180′ Gil Vicente

Ahora bien, si el ‘Flaco’ elige cambiar el sistema por el 3-5-2, jugaría con un volante ancla en el medio y dos interiores acompañándolo. Por su presente, Aquino seguiría siendo la primera opción y ocuparía el lugar de Tapia como el pulmón del combinado nacional. Los otros dos jugadores que estén delante de él ya depende del entrenador. Allí tiene varias opciones, aunque también es posible que pueda usar a Castillo o Cartagena junto al jugador del Santos Laguna.

Hay variedad en defensas

Como muestra de su polifuncionalidad, Renato Tapia también puede desempeñarse como defensa central por derecha. De hecho, en Celta acostumbra a jugar en esa zona, pero también en la selección peruana. Contra Brasil y Venezuela, ocupó esa posición al lado de Luis Abram y Alexander Callens, respectivamente, y no lo hizo mal. Y si Fossati planeaba usarlo en esa posición, con línea de cuatro al fondo, ambién posee alternativas para remplazarlo en caso se confirme su baja. Anderson Santamaría, Miguel Araujo y Carlos Ascues, quienes formaron parte del proceso de Juan Reynoso, tienen opciones de ser convocados por el uruguayo para los amistosos de marzo.

Si bien son jugadores seleccionables, no gozan del mismo presente. Santamaría es quien mayor continuidad posee, jugando 624 minutos repartidos en siete partidos en lo que va del año con Atlas. El zaguero se perfila como la primera opción de Fossati, dada su experiencia en anteriores procesos, pero deberá ganarse la confianza del DT. Como se sabe, ‘Santa’ no fue convocado a la última fecha doble de las Eliminatorias, por lo que sería un borrón y cuenta nueva con la bicolor.

El caso que más preocupa es de Araujo, quien no ha sumado minutos oficiales con Portland Timbers este año. Si bien entrena con el equipo para disputar la MLS, no es tomado en cuenta por el técnico Phil Neville, quien prefiere a otros jugadores en su posición. Por otro lado, no debería sorprender una posible convocatoria de Carlos Ascues, dado que ya ha sido llamado en anteriores ocasiones y también tuvo oportunidad de enfundarse la bicolor. Su actualidad dice que es titular en César Vallejo, con 450′ repartidos en cinco partidos.

Los números de Santamaría, Araujo y Ascues en 2024:

Futbolista Partidos jugados Minutos disputados Club Anderson Santamaría 7 624′ Atlas Miguel Araujo 0 0 Portland Timbers Carlos Ascues 5 450′ César Vallejo

Por otro lado, Carlos Zambrano es otro de los nombres que siempre están en el universo de jugadores seleccionables en esa posición. Sin embargo, el zaguero no ha sumado minutos hasta ahora, recién se reincorporará al plantel de Alianza Lima y su convocatoria no es asegurada. De hecho, necesita agarrar ritmo de competencia en el menor tiempo posible y luego ya se verá si Fossati decide llamarlo. Por ahora, es difícil que aparezca su nombre entre los convocados para medirse contra Nicaragua y República Dominicana.





