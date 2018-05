Alianza Lima: ¿Respondió a las críticas de Julio César Uribe?

Fiel a su estilo, Julio César Uribe fue uno de los personajes del fútbol que más criticó a Alianza Lima a lo largo de su participación en la Copa Libertadores. Inclusive, el ‘Diamante’, en plena transmisión en la cadena Fox Sports, no tuvo reparos y puso en tela de juicio el trabajo de Pablo Bengoechea al mando de la institución íntima.

"Hay un equipo que camina porque ha utilizado mal el esfuerzo, desgastándose inútilmente cuando el tiempo no es el correcto. ¡Por Dios! Eso es trabajo, saber cuándo se presiona", dijo Uribe en plena transmisión, mientras Alianza Lima caía rendido ante el juego de Junior en Matute por Copa Libertadores.

En ese contexto, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, respondió a la ácidas críticas que lanzaron exjugadores y técnicos convertidos en comentaristas deportivos, tal y como lo es hoy Julio César Uribe, Flavio Maestri, entre otros.

No sale ni en lista: ¿Gabriel Leyes no está conforme en Alianza Lima?

"Mucha gente y, sobre todo, exjugadores que ahora son comentaristas, salen a opinar y se creen los dueños de la verdad, pero nosotros tenemos la seguridad que Pablo es la persona idónea para que esté al frente del equipo pensando en el objetivo de fin de año", manifestó Zevallos en Radio Ovación.

“ Alianza marca mal, no trae la pelota, no maneja tiempos, no presiona, te simplifica tu accionar. Junior es un justo ganador", fue una de las últimas críticas que lanzó Uribe en Fox Sports.

Y dicen que solo es fútbol: el emotivo momento que se vivió en la tribuna por el gol de Alianza a Palmeiras

Alianza Lima: el emotivo momento que se vivió en la tribuna tras el gol ante Palmeiras. (Video: @CesarPaulo81)