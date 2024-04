Aunque no dirige desde el 2021, cuando tuvo un breve paso por Alianza Universidad de Huánuco, Julio César Uribe continúa ligado al fútbol peruano y cada vez que tiene un micrófono enfrente analiza el acontecer local, además de dar sus opiniones respecto a la Selección Peruana y el avance que existe en nuestro balompié. A propósito del reciente éxito de la ‘Bicolor’ Sub-20 en el Sudamericano Femenino de la categoría, el ‘Diamante’ dejó algunas palabras para las chicas en una reciente entrevista y, a su vez, dio detalles de su posible postulación la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Luego del triunfo por 2-1 sobre Uruguay, la ‘Blanquirroja’ clasificó al hexagonal final y luchará con otras cinco selecciones por los cuatro boletos para el Mundial que se disputará en Colombia. En diálogo con Radio Ovación, Uribe dijo lo siguiente: “Es algo que hay que felicitar, saludar y hacer la fuerza positiva para que se consolide esa posibilidad. Todo lo que sea éxito hay que saludarlo como tiene que ser, nos hace mucha falta”.

Por otro lado, el exmediocampista no se escapó a la pregunta sobre si le gustaría asumir la presidencia de la FPF en algún momento. “Lo único que quiero reiterar es lo que siempre he tenido en la mente y el corazón, donde sea útil ahí estaré para servir a mi país y ayudar a la gente a que alcance su propósito de vida de manera que pueda sustentar lo que alcanzó con esfuerzo, disciplina, humildad, que es lo que mucha gente no conoce de uno”, sostuvo.

En esa misma línea, aunque no confirmó exactamente si participará en las elecciones que todavía serán el próximo año, Julio César Uribe aseguró que no tiene pretensiones políticas dentro del fútbol, sino la de contribuir a su crecimiento a partir de su conocimiento como exjugador y entrenador. “Donde uno pueda ser útil para servir a que nuestro fútbol se distinga, ahí podría estar. Donde pueda servir a los demás, ahí estaré (...) No tengo pretensiones políticas, lo mío es el fútbol, el deporte y conozco bastante bien el camino de lo que ello significa”, acotó.

El director técnico de 65 años manifestó que la labor de alguien con un cargo como el de presidente de la FPF, debe buscar el bienestar de todos, no solo de algunos cuantos. “No es un tema de planes, es un tema de que la cabeza funcione para que el cuerpo se desarrolle como tiene que ser y tenga el bienestar de todos y para todos, no para dos o tres, nunca he tenido esa interpretación. Todos tienen derecho a buscar sonreír pero de manera correcta”, agregó.

Asimismo, Uribe explicó que para que la FPF o cualquier organización tenga éxito en lo se proponga, no es necesario hacer daños a otros. “El cambio pasa por nosotros, que mi sonrisa no signifique quitársela a otro. Creo que conozco los caminos para no lastimar a nadie, sino para generar reflexiones y buscar que todos sonrían y ese debe ser el propósito de todo aquel que está a la cabeza de una institución, de un club o de una empresa”, aseveró.

“Nuestro nivel de conciencia es muy bajo, hay demasiadas irresponsabilidades de los que son protagonistas en el fútbol, hay que ayudarlos a que cambien por el bien de todos. Hay que saber respetar y no resignarse a todo lo que está mal y va a seguir estando mal, no creo que ese sea el camino”, añadió el exseleccionado de la ‘Blanquirroja’, quien llegó a disputar el Mundial de España 1982.

Elecciones en la FPF

El actual presidente de la FPF es Agustín Lozano, quien está en el cargo desde diciembre del 2018, cuando asumió el mando tras la detención de Edwin Oviedo. Tres años después ganó las elecciones para el periodo 2021-2025, al ser la única lista que se presentó a los comicios. El exalcalde de Chongoyape se subió al escalafón más alto del máximo ente rector del fútbol peruano con 61 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en blanco. Las nuevas votaciones serán el próximo año.





