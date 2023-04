Uno de los equipos que ha acertado con sus refuerzos extranjeros en esta temporada ha sido Alianza Lima. Los tres jugadores que llegaron este año -los colombianos Pablo Sabbag y Andrés Andrade, y el argentino Santiago García- están respondiendo y van siendo piezas claves en las victorias del combinado íntimo. El ‘Jeque’, sobre todo (el primero de los mencionados), se ha ganado el cariño de la hinchada gracias a su desempeño.

Sabbag ya lleva 6 anotaciones en 10 partidos disputados. Y de esos tantos, 3 han sido fundamentales para que el cuadro grone haya sumado 3 puntos, ya sea en el Apertura o en la Copa Libertadores. Por ejemplo, con sus goles, Alianza venció por la mínima diferencia a UTC y a Alianza Atlético Sullana; y con el que le marcó a Libertad allá en Paraguay, el equipo pudo imponerse por 2-1, quebrando, de paso, la mala racha de 30 cotejos sin ganar en el torneo continental.

Por su lado, Andrade también viene realizando muy buenas actuaciones. La última fue en el cotejo contra Cantolao. Si revisamos el portal especializado de estadísticas SofaScore, el volante no baja de 7 puntos en las calificaciones que la página le ha puesto en sus últimos 8 partidos. Ante Cienciano, por citar uno de los puntajes, recibió un 8.7. Y es que el ‘Rifle’, en dicho encuentro, dio 2 de las 3 asistencias que registra en la temporada. Ojo que también ha marcado un gol, solo que a Cusco FC.

¿Y el caso de García? El central rosarino es titular es la escuadra de ‘Chicho’ Salas. Ha jugado casi todos los encuentros del club, excepto ante Sporting Cristal (porque Alianza no se presentó) y ante Libertad y Unión Comercio, debido a una molestia muscular. En su posición, además, se ha logrado comprender bien con el experimentado Carlos Zambrano, el otro central del equipo. El argentino lleva realizando buenos performances e, incluso, ha celebrado un tanto propio: el que le anotó a Cusco FC, en la octava fecha del campeonato local.

Los refuerzos en otros años

La incógnita es si en esta campaña Alianza ha realizado las mejores contrataciones de refuerzos extranjeros, tomando en cuenta los últimos años. Si contamos desde fines del trágico 2020, en que el club descendió, pero luego volvió a Primera por una decisión del TAS, podemos decir que la institución está siendo, en su mayoría, muy efectiva al momento de contratar jugadores del exterior.

En 2022, por ejemplo, los íntimos ficharon a Pablo Lavanderia, que fue trascendental para lograr el bicampeonato y que convirtió 13 goles y 13 asistencias en aquel año. Asimismo, se llevaron a Gino Peruzzi, quien hoy se ha vuelto un jugador importante en el plantel. Quizá ese año no tuvieron mucha suerte con el extremo ecuatoriano Darlin Leiton, quien no logró destacar; sus lesiones influyeron en que no tenga un buen paso con la escuadra de La Victoria.

En 2021, en tanto, llegó un par de futbolistas que se mantienen hasta el día de hoy en el equipo. Pablo Míguez es el primero y el segundo es el goleador Hernán Barcos, uno de los futbolistas más queridos por el hincha blanquiazul. De hecho, el ‘Pirata’ se ha convertido en un líder tanto dentro como fuera de la cancha. Otros jugadores que arribaron en esa temporada fueron Jonathan Lacerda, Arley Rodríguez y Édgar Benítez.

De los extranjeros que aterrizaron en el pandémico 2020 ninguno permanece en el club. El venezolano Rubert Quijada no sobresalió, tampoco el delantero colombiano Cristian Zúñiga, que no marcó ningún gol. Quién sí anotó fue el atacante chileno Patricio Rubio, siete en total, pero no pudo salvar al combinado íntimo del descenso. El uruguayo Luis Aguiar (campeón con Alianza en 2017) también volvió para esa campaña. Sin embargo, se fue a mediados del año.

Alianza Lima en las últimas ediciones del campeonato nacional

Torneo Año Puesto Campeonato Descentralizado 2017 Campeón Campeonato Descentralizado 2018 Subcampeón Liga 1 2019 Subcampeón Liga 1 2020 17º Liga 1 2021 Campeón Liga 1 2022 Campeón

¿Y los refuerzos extranjeros antes de pandemia?

En 2017, año en que Alianza salió campeón del entonces llamado Campeonato Descentralizado, Aguiar llegó por primera vez al club y fue el máximo goleador del equipo con 15 anotaciones. Su compatriota Gabriel Leyes aportó con 3, mientras que el argentino Germán Pacheco anotó 8. El cuarto extranjero que arribó en esa temporada fue el defensa charrúa Gonzalo Godoy, quien también pudo celebrar un gol propio en tres ocasiones. Los íntimos se llevaron el título gracias que se impusieron en el Apertura y Clausura.

En 2018 y 2019 también estuvieron a punto de ganar, pero se tuvieron que conformar con el subcampeonato. En 2018, los blanquiazules ficharon al argentino Tomás Costa y a los uruguayos Maximiliano Lemos y Mauricio Affonso, este último autor de 8 goles en dicha campaña. Mientras que en 2019, la institución contrató a los también charrúas Adrián Balboa, Felipe Rodríguez y Federico Rodríguez. Ellos tres formaron parte de la ofensiva íntima y pudieron festejar sus propios goles.

En los últimos años, Alianza ha contratado, en su mayoría, a extranjeros que han aportado al club, aunque, es cierto, hubo excepciones, casos que no resultaron, sobre todo en el 2020, que fue un año desastroso para la escuadra grone. El hecho es que, en la temporada actual, los tres jugadores que arribaron están destacando. Veremos cómo se desempeñan en los siguientes meses.

Refuerzos extranjeros que llegaron en 2023

Jugador Posición País de origen PJ / Partidos de Alianza en el año MJ G A Pablo Sabbag Delantero Colombia 10/13 690 6 1 Andrés Andrade Volante Colombia 10/13 651 1 3 Santiago García Defensa Argentina 10/13 862 1 0

Refuerzos extranjeros que llegaron en 2022

Jugador Posición País de origen PJ / Partidos de Alianza en el año MJ G A Pablo Lavandeira Volante Uruguay 44/44 3.237 13 13 Darlin Leiton Extremo Ecuador 10/44 127 0 1 Gino Peruzzi Defensa Argentina 18/44 1.612 1 4

Refuerzos extranjeros que llegaron en 2021

Jugador Posición País de origen PJ / Partidos de Alianza en el año MJ G A Pablo Míguez Defensa Uruguay 27/29 2.293 2 1 Jonathan Lacerda Defensa Uruguay 16/29 799 0 0 Édgar Benítez Extremo Paraguay 19/29 1.027 1 1 Arley Rodríguez Extremo Colombia 24/29 764 4 3 Hernán Barcos Delantero Argentina 29/29 2.214 11 8

Refuerzos extranjeros que llegaron en 2020

Jugador Posición País de origen PJ / Partidos de Alianza en el año MJ G Rubert Quijada Defensa Venezuela 24/34 2.005 0 0 Luis Aguiar Volante Uruguay 8/34 492 0 1 Cristian Zúñiga Delantero Colombia 13/34 326 0 0 Patricio Rubio Delantero Chile 22/34 1.892 7 2

Refuerzos extranjeros que llegaron en 2019

Jugador Posición País de origen PJ / Partidos de Alianza en el año MJ G A Adrián Balboa Delantero Uruguay 18/47 1.388 5 3 Felipe Rodríguez Extremo Uruguay 41/47 2.493 9 9 Federico Rodríguez Delantero Uruguay 18/47 1.335 8 3

Refuerzos extranjeros que llegaron en 2018

Jugador Posición País de origen PJ / Partidos de Alianza en el año MJ G A Tomás Costa Volante Argentina 45/54 2.790 1 1 Maximiliano Lemos Volante Uruguay 41/54 2.193 3 8 Mauricio Affonso Delantero Uruguay 22/54 1.676 10 3

Refuerzos extranjeros que llegaron en 2017

Jugador Posición País de origen PJ / Partidos de Alianza en el año MJ G Gonzalo Godoy Defensa Uruguay 37/46 2.974 3 0 Luis Aguiar Volante Uruguay 41/46 3.064 15 8 Germán Pacheco Volante Argentino 32/46 2.069 8 3 Gabriel Leyes Delantero Uruguay 12/46 495 3 0

